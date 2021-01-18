«Газпром» подтвердил соответствие систем управления качеством и производственной безопасностью международным стандартам

Source: Gazprom in Russian

Релиз

18 января 2021, 14:50

Компания получила Сертификат соответствия Системы менеджмента качества (СМК) требованиям международного стандарта ISO 9001:2015. Он свидетельствует, что принятые в «Газпроме» методы управления отвечают лучшим мировым практикам и способствуют обеспечению потребителей высококачественной продукцией и услугами.

Проведенный в 2020 году сертификационный аудит СМК стал уже вторым для компании. Предыдущий сертификат был выдан в 2017 году на трехлетний период.

Еще один важный документ, полученный «Газпромом», — Сертификат соответствия Единой системы управления производственной безопасностью (ЕСУПБ) международному стандарту по безопасности труда и охраны здоровья ISO 45001:2018. Этот стандарт пришел на смену стандарту OHSAS 18001:2007. Документ удостоверяет, что действующая в ПАО «Газпром» и его дочерних компаниях ЕСУПБ соответствует новым международным требованиям.

Справка

В ПАО «Газпром» сформирована и успешно функционирует корпоративная Система менеджмента качества. Задача ее применения — дальнейшее повышение результативности и эффективности деятельности компании. СМК охватывает бизнес-процессы в сфере добычи, транспортировки, хранения и переработки газа, газового конденсата и нефти и ряд других направлений.

Стандарт ISO 9001:2015 основан, в частности, на таких принципах, как ориентированность на клиентов, мотивация и вовлеченность высшего руководства в обеспечение качества, постоянное совершенствование Системы менеджмента качества.

Единая система управления производственной безопасностью ПАО «Газпром» распространяется на ПАО «Газпром» и дочерние компании. Цель ЕСУПБ — сохранение жизни и здоровья работников, обеспечение безопасных условий труда, надежной работы опасных производственных объектов, соблюдение пожарной безопасности и безопасности дорожного движения. ЕСУПБ «Газпрома» сертифицирована на соответствие стандарту OHSAS 18001:2007 с 2014 года.

Сертификационный аудит обеих систем — СМК и ЕСУПБ — проведен Ассоциацией по сертификации «Русский Регистр».

Управление информации ПАО «Газпром»

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