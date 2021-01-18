Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор посетила уникальное предприятие, выпускающее «Михайловское кружево».

Член Комитета СФ по социальной политике, представитель от исполнительного органа государственной власти Рязанской области Ирина Петина ПетинаИрина Александровнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Рязанской области посетила предприятие «Труженица» в городе Михайлове Михайловского района.

Предприятие специализируется на изготовлении изделий из натурального льна, отделанных ручным коклюшечным кружевом и ручной вышивкой и является уникальным в своем роде.

В ходе посещения предприятия сенатор подняла вопросы предоставления правовой охраны наименованиям мест происхождения товаров в рамах реализации решений Совета по вопросам интеллектуальной собственности при Совете Федерации.

Мы гордимся своими традициями и при активном взаимодействии с органами исполнительной власти должны принимать меры по поддержке исторических предприятий народных промыслов

Главный художник фабрики, заслуженный художник Российской Федерации Татьяна Преснова рассказала об истории кружева, о достижениях михайловских кружевниц. Продукция предприятия отражает многовековые традиции народного промысла и неразрывно связаны с районом изготовления. Начиная с 1995 года предприятие регистрирует свою продукцию в Федеральной службе по интеллектуальной собственности под брендом «Михайловское кружево».

«Мы гордимся своими традициями и при активном взаимодействии с органами исполнительной власти должны принимать меры по поддержке исторических предприятий народных промыслов. От этого во многом зависит экономическое развитие региона», — сказала Ирина Петина. По ее словам, региональные бренды — важнейший инструмент социально-экономического развития Рязанской области

Сенатор Ирина Петина посетила с рабочим визитом предприятие «Труженица» в г. Михайлове Михайловского района Рязанской области

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Сенатор Ирина Петина посетила с рабочим визитом предприятие «Труженица» в г. Михайлове Михайловского района Рязанской области

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Ирина Петина

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Сенатор Ирина Петина посетила с рабочим визитом предприятие «Труженица» в г. Михайлове Михайловского района Рязанской области

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В рамках выездных мероприятий сенатор провела встречу с жителями Михайловского района по актуальным социальным вопросам, ответила на обращения граждан.

Ирина Петина также посетила Покровский храм села Стубле Михайловского района и передала в дар икону престольного праздника Покрова Пресвятой Богородицы. Сенатор отметила, что икону писали мастера-иконописцы города Рязани специально для Покровского храма.

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