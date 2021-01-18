Source: Russia – Council of the Federation

Вопросы, запланированные к рассмотрению Комиссией, находятся на постоянном контроле Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, сказал сенатор.

Вопросы, запланированные к рассмотрению на заседаниях Правительственной комиссии по вопросам агропромышленного комплекса и устойчивого развития сельских территорий на 2021 год, актуальны и находятся на постоянном контроле профильного Комитета СФ, заявил председатель Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, член Правительственной комиссии Алексей Майоров. МайоровАлексей Петровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Калмыкия

Сенатор сообщил, что План работы Комиссии утвержден заместителем Председателя Правительства РФ Виктории Абрамченко.

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По словам сенатора, в марте этого года планируется рассмотреть ход реализации государственной программы РФ «Комплексное развитие сельских территорий», утвержденной постановлением Правительства РФ, и финансовом обеспечении развития сельских территорий в рамках государственных программ Российской Федерации.

Очень волнует уменьшение финансирования от первоначально заложенного в паспорте этой Госпрограммы, поэтому финансовое обеспечение развития сельских территорий в рамках других госпрограммах – это важный аспект

Сенатор напомнил, что реализация Госпрограммы началась с января 2020 года. «Сельчане возлагают на нее большие надежды, по своим масштабам она вполне сравнима с нацпроектом. Но нас очень волнует уменьшение финансирования от первоначально заложенного в паспорте этой Госпрограммы, поэтому финансовое обеспечение развития сельских территорий в рамках других госпрограммах – это важный аспект», – подчеркнул Алексей Майоров.

Сенатор указал, что вопросы устойчивого развития сельских территорий – неизменная тема традиционных встреч Председателя Совета Федерации с тружениками социальной сферы села. «Итоги первого года реализации Госпрограммы комплексного развития сельских территорий, а также сельская тема в других госпрограммах станет хорошим заделом для предстоящей встречи», — сказал он.

Глава Комитета СФ обратил внимание, что в рамках весенней сессии 2021 г. в ходе работы Правительственной комиссии запланировано рассмотреть вопросы совершенствования государственного регулирования в сфере производства и оборота генно-инженерно-модифицированных организмов и продукции, полученной с применением таких организмов или содержащей такие организмы, и совершенствования государственного контроля в области безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами.

«В этом году также планируется рассмотреть вопросы поддержки малых форм хозяйствования и развития сельскохозяйственной кооперации, и особо важный вопрос, который запланирован к рассмотрению в этом году – реализация положений Доктрины продовольственной безопасности по самообеспеченности семенами сельскохозяйственных культур и дополнительных мерах, направленных на приоритетное развитие отечественных селекции и семеноводства», – подчеркнул Алексей Майоров.

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