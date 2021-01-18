Source: Russia Federal Space

ЦЭНКИ. На Байконуре начались работы по реализации космических программ – Новости – Госкорпорация «Роскосмос»

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#ЦЭНКИ#КЦ Южный#РКК Энергия#НПО Лавочкина#Главное#Космодромы#Байконур#МКС#Прогресс МС-16#Союз МС-18#Арктика-М

18.01.2021 12:37

На Байконуре начались работы по реализации космических программ

На космодроме Байконур специалисты Космического центра «Южный» (филиал Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры, входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») приступили к подготовительным работам по реализации космических программ 2021 года. В монтажно-испытательном корпусе проводится расконсервация транспортного грузового корабля «Прогресс МС-16» и транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-18».

Работы проводятся совместным расчетом Центра испытаний технических комплексов Космического центра «Южный» и Ракетно-космической корпорации «Энергия» имени С.П. Королёва (входит в периметр Госкорпорации «Роскосмос»). Запуски космических кораблей по российской программе Международной космической станции запланированы в первой половине текущего года.

На космодроме также продолжаются работы по подготовке разгонного блока «Фрегат», которые проводят специалисты Научно-производственного объединения имени С.А. Лавочкина и филиала ЦЭНКИ — Космический центр «Южный». Разгонный блок предназначен для выведения на околоземную орбиту космического аппарата «Арктика-М», запланированного на февраль 2021 года. «Арктика-М» будет доставлен на Байконур в январе с.г.

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