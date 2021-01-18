Н. Журавлев: Целесообразно создать экспертную группу по доработке выбранной модели внедрения цифрового рубля

Source: Russia – Council of the Federation

Заместитель Председателя СФ провел совещание, посвященное перспективам введения этого финансового инструмента в России.

Заместитель Председателя Совета Федерации Николай Журавлев ЖуравлевНиколай Андреевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Костромской области провел в режиме видеоконференции совещание на тему «Перспективы развития цифрового рубля в Российской Федерации».

В мероприятии участвовали председатель Комитета СФ по обороне и безопасности Виктор Бондарев, БондаревВиктор Николаевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Кировской области председатель Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам Анатолий Артамонов, АртамоновАнатолий Дмитриевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Калужской области председатель Комитета СФ по аграрно-производственной политике и природопользованию Алексей Майоров, МайоровАлексей Петровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Калмыкия заместитель председателя Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам Мухарбий Ульбашев, УльбашевМухарбий Магомедовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Кабардино-Балкарской Республики сенатор Ахмат Салгапаров, СалпагаровАхмат Анзоровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Карачаево-Черкесской Республики заместитель Министра финансов РФ Алексей Моисеев, первый заместитель Председателя Банка России Ольга Скоробогатова, заместитель Председателя Банка России Алексей Заботкин, представители экспертного сообщества.

В рамках совещания состоялась презентация Центрального Банка «Цифровой рубль». Доклад по данной теме с конца прошлого года проходит общественное обсуждение, и сенаторы Российской Федерации также приняли в этом участие.

Разработка концепции цифровой валюты ведется во многих странах мира. В Российской Федерации Центральный банк концептуальные подходы цифровизации рубля планирует определить до конца текущего года. В Докладе, представленном на совещании, содержится несколько моделей введения цифровой валюты с учетом участия Центрального банка и банковского сектора.

В ходе обсуждения участниками совещания были подняты вопросы кибербезопасности, сохранения конкуренции и ликвидности в банковском секторе, обеспечения доступности проекта, его влияния на дальнейшее развитие финансового рынка и инвестиции в инфраструктуру.

Сенаторы выразили готовность участия в дальнейшей работе над концепцией цифрового рубля, отметили важность предварительного тестирования, апробации проекта и поэтапности его внедрения.

Для дальнейшей работы важно конкретизировать цели и задачи эмитирирования цифровой валюты

«Для дальнейшей работы важно конкретизировать цели и задачи эмитирирования цифровой валюты, понимать конечный результат, наметить спектр законодательных, регуляторных изменений, которые потребуются», — отметил Николай Журавлев.

Целесообразно, считает он, создать экспертную группу по доработке выбранной модели внедрения цифровой валюты и после ее концептуальной проработки начать с постепенного пилотирования проекта.

По словам Анатолия Артамонова, введение цифрового рубля – важное событие для страны. При этом сенатор указал на необходимость всестороннего рассмотрения этого проекта и учета всех рисков и возможностей.

Сенатор попросил рассмотреть вопрос о возможных потерях налоговой системы за счет снижения объемов услуг для банков. Также сенатор заявил о важности учета вопросов безопасности в вопросе хранения сбережений и накоплений в электронном кошельке. В качестве одного из вариантов обеспечения сохранности средств парламентарий предложил страхование цифровых рублей. Также, по его мнению, не до конца проработан механизм проведения платежей с использованием цифрового рубля в режиме офлайн при отсутствии сети интернет и мобильной связи. Кроме того, парламентарий отметил необходимость вовлечения региональных властей в обсуждении этого проекта.

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