Н. Федоров провел прием граждан

Source: Russia – Council of the Federation

Жители Чувашии обратились к парламентарию просьбами о содействии в решении ряда актуальных вопросов.

В ходе региональной недели сенатор Российской Федерации, представитель от исполнительного органа государственной власти Чувашской Республики Николай Федоров ФедоровНиколай Васильевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Чувашской Республики провел первый в наступившем году прием граждан по личным вопросам в дистанционном режиме.

Жители Чувашии обратились к парламентарию с просьбами о содействии в решении ряда актуальных вопросов социально-экономического развития городов и сельских территорий республики. В частности, речь шла о качестве медицинской помощи, благоустройстве населенных пунктов и уборке снега во дворах и на дорогах, проблемах трудоустройства, социальном обеспечении отдельных категорий граждан. Были также высказаны предложения по реализации в Чувашской Республике проектов в сфере культуры, образования, охраны окружающей среды.

По итогам приема граждан даны необходимые разъяснения и консультации, подготовлены обращения сенатора РФ в федеральные и региональные органы власти.

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