Олег Матыцин и губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов обсудили строительство спортивной инфраструктуры в регионе

Source: Russia Ministry of Sport

16 января Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин прибыл с рабочим визитом в Ярославскую область, где провёл встречу с главой региона Дмитрием Мироновым. Министр и губернатор обсудили вопросы развития физической культуры и спорта в области и перспективные направления совместной работы.

«Правительство Российской Федерации уделяет большое внимание созданию комфортной и доступной среды для занятий физической культурой и спортом для всех жителей нашей страны, – подчеркнул Олег Матыцин. – Главная задача федерального проекта «Спорт – норма жизни» – вовлечение населения в занятия спортом. А для этого все мы работаем над созданием, прежде всего, спортивной инфраструктуры – новых плоскостных сооружений, спортивных комплексов и площадок. Ярославская область успешно реализует мероприятия по строительству и модернизации спортивных объектов. У вас регулярно проходят соревнования мирового уровня, активно развивается не только профессиональный, но и массовый спорт. В столь непростое время вы проводите такое важное спортивное мероприятие, как этап Кубка мира по фристайлу. Надеюсь, эта традиция будет продолжена. В вашем регионе профессионально подходят к вопросам развития физической культуры и спорта, и мы никогда не сомневаемся ни в сроках, ни в качестве реализации проектов».

Дмитрий Миронов отметил, что в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография» в минувшем году в Ярославской области введены в эксплуатацию ФОК с плавательным бассейном в Ростове и комплекс открытого типа в Ярославле. Планируется открыть ФОКи в посёлке Красные Ткачи Ярославского района и в Рыбинске. Идёт реконструкция стадиона «Сатурн».

«Сегодня в Ярославской области более двух с половиной тысяч спортсооружений, – сказал губернатор. – Благодаря привлечению средств из внебюджетных источников реализация проектов в сфере физической культуры и спорта стала возможной во всех муниципальных районах. В рамках сотрудничества с социально ориентированным бизнесом – компаниями «Транснефть», «Ростех» и «Газпром» – регулярно создаём и открываем объекты спортивной инфраструктуры».

Стороны обсудили строительство ледового комплекса в Тутаеве. Объект включён в федеральный проект «Спорт – норма жизни» на 2024 год. При этом полный пакет документов регионом уже подготовлен, и Дмитрий Миронов обратился к Министру спорта с просьбой рассмотреть возможность финансирования работ в более ранние сроки.

Кроме того, областные власти планируют строительство на базе спорткомплекса «Подолино» летнего спортивного комплекса для подготовки фристайлистов. В настоящее время объекты-аналоги существуют только за рубежом. Для реализации проекта необходима поддержка Минспорта России. Олег Матыцин отметил, что даст поручения по проработке озвученных вопросов для оказания помощи в реализации проектов.

Фото: пресс-служба Правительства Ярославской области

Пресс-служба Минспорта России

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