Олег Матыцин посетил соревнования по кёрлингу в спорткомплексе «Арена 76» в Ярославле

Source: Russia Ministry of Sport

16 января в рамках рабочего визита в Ярославскую область Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин посетил открытие Чемпионата и Первенства Ярославской области по кёрлингу, которые стартовали в многофункциональном спортивном комплексе «Арена 76».

В мероприятии также приняли участие помощник Президента Российской Федерации Игорь Левитин, губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов, президент Федерации кёрлинга России, депутат Государственной Думы Дмитрий Свищёв.

Комплекс «Арена 76» в Ярославле включён в реестр объектов Минспорта России. Он включает в себя две профессиональные дорожки для игры в кёрлинг, две ледовые хоккейные площадки, залы для общей физической подготовки и настольного тенниса.

«В России только 11 городов имеют стационарные ледовые дорожки профессионального уровня. Прикоснуться к кёрлингу благодаря усилиям руководства области, Федерации кёрлинга и бизнес-партнёра могут девушки и юноши в Ярославле, – отметил Олег Матыцин. – От имени Министерства спорта хочу выразить признательность Правительству области, Федерации за этот труд, благодаря которому вы дарите радость нашим детям. Пусть Новый год принесёт удачу и новые победы!».

В числе участников соревнований по кёрлингу – воспитанники спортивной школы олимпийского резерва № 3; отделение кёрлинга было открыто в этой школе в начале 2019 года.

На встрече кёрлингистам Ярославской области были вручены грамоты и награды федерального и регионального уровня.

Фото: пресс-служба Правительства Ярославской области

Пресс-служба Минспорта России

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