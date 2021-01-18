О. Мельниченко: Нам важно защитить право собственности граждан на принадлежащие им гаражи

Source: Russia – Council of the Federation

На заседании Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера сенаторы обсудили ряд законопроектов.

В Совете Федерации состоялось заседание Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера.

Провел мероприятие председатель Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Олег Мельниченко. МельниченкоОлег Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Пензенской области

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В ходе заседания был рассмотрен проект федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях урегулирования вопросов приобретения гражданами прав на гаражи и земельные участки, на которых они расположены».

Документ был внесен в Государственную Думу сенатором Российской Федерации Андреем Турчаком, ТурчакАндрей Анатольевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Псковской области депутатом Государственной Думы Павлом Крашенинниковым.

Олег Мельниченко отметил, что граждане давно ожидают принятие изменений в федеральное законодательство, позволяющее в упрощенном порядке оформить права на земельные участки, на которых расположены принадлежащие им гаражи.

Проект предусматривает положения о предоставлении гражданам в собственность или в аренду земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, на которых расположены гаражи, возведенные до введения в действие Градостроительного кодекса РФ. Также предлагается урегулировать возможность размещения гаражей, не являющихся объектами капитального строительства, на земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитута.

Принятие закона создаст гарантии защиты права собственности граждан на принадлежащие им гаражи

«Принятие закона создаст гарантии защиты права собственности граждан на принадлежащие им гаражи и позволит актуализировать сведения Единого государственного реестра недвижимости о правообладателях таких объектов», — считает Олег Мельниченко.

Заседание Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера

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Олег Мельниченко

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Александр Акимов

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Владимир Литюшкин

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Заседание Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера

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Заседание Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера

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Денис Гусев

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Сергей Лукин

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Дмитрий Кузьмин

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Заседание Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера

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Вадим Харлов

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Заседание Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера

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Андрей Шевченко

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Владимир Городецкий

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Вместе с тем в ходе заседания Комитет СФ не поддержал концепцию проекта федерального закона «О внесении изменения в часть 41 статьи 63 Градостроительного кодекса Российской Федерации», внесенный Законодательным Собранием Санкт-Петербурга. Речь идет о совершенствовании правового регулирования осуществления градостроительной деятельности в субъектах Российской Федерации — городах федерального значения.

Документом предлагается предусмотреть в Градостроительном кодексе РФ, что правила землепользования и застройки городов федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя утверждаются нормативными правовыми актами высших исполнительных органов государственной власти этих регионов в том случае, если законами указанных субъектов РФ не установлено, что эти правила утверждаются законодательными органами государственной власти регионов.

«Предлагаемая в законопроекте новация на практике может негативно сказаться на темпах реализации решений о комплексном развитии территории. В настоящее время на законодательном уровне уже приняты меры, направленные на сокращение сроков внесения изменений в документы территориального планирования, градостроительного зонирования, которые позволят повысить привлекательность инвестиционной деятельности в строительной сфере и ускорить ввод в эксплуатацию новых объектов капитального строительства», — считают в Комитете СФ.

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