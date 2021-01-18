С. Белоусов: Создание бренда «зеленой» продукции позволит закрепить конкурентные преимущества российского производителя

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор провел совещание, где обсуждались условия для развития производства и экспорта сельхозпродукции, сырья и продовольствия с улучшенными экологическими характеристиками.

Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Белоусов БелоусовСергей Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Алтайского края провел совещание на тему «О концепции проекта Федерального закона, устанавливающего условия для развития производства и экспорта сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия с улучшенными экологическими характеристиками».

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Открывая заседание, сенатор отметил, что указанный законопроект был внесен в Государственную Думу в конце прошлого года в рамках исполнения поручений Президента России по итогам заседания Государственного совета Российской Федерации 26 декабря 2019 г. Речь идет о создании российских защищенных брендов экологически чистой сельхозпродукции, сырья и продовольствия.

«Создание бренда сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия с улучшенными характеристиками позволит использовать преимущества ведения сельского хозяйства в нашей стране, в том числе полный запрет на использование генно-инженерно-модифицированных организмов», — сообщил Сергей Белоусов.

Кроме того, законопроект направлен на повышение доступности для населения продукции сельского хозяйства, обладающей улучшенными характеристиками, а также информации о такой продукции.

«Наши производители привыкли работать в условиях жесточайшей конкуренции с западными компаниями. Поэтому, в рамках реализации целей национального проекта «Международная кооперация и экспорт» в части увеличения экспорта продукции АПК, очень важно сформировать нормативно-правовую основу для развития линейки отечественной «зеленой» продукции, закрепить конкурентные отличия российского производителя на экспортном рынке и основные преимущества самой продукции», — пояснил сенатор.

Сергей Белоусов отметил, что применяемое в проекте закона определение «сельскохозяйственная продукция, сырье и продовольствие с улучшенными характеристиками» вводится как аналог используемой в ряде стран экомаркировки для доведения до потребителя информации об улучшенных аспектах продукции.

«Профильный Комитет СФ поддерживает создание такого «зеленого» бренда российской продукции. Однако, важно не допустить смешения этого понятия с органической продукцией, федеральный закон о которой действует уже больше года. Мы будем внимательно мониторить ход рассмотрения законопроекта в Государственной Думе, а также примем непосредственное участие в его доработке», — резюмировал парламентарий.

В мероприятии приняли участие представители Министерства сельского хозяйства России, Министерства природных ресурсов и экологии РФ, Министерства экономического развития РФ, Россельхознадзора, Роспотребнадзора, Росстандарта, научного сообщества, отраслевые союзы.

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