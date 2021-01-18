Утверждён новый состав Общественного совета при Минэнерго России

Source: Russia Ministry of Energy

Москва, 18 января. – Приказом Минэнерго России утверждён новый состав Общественного совета при министерстве. В него вошли 32 человека, выдвинутые некоммерческими организациями, общественными объединениями и профессиональными союзами.

Конкурсная процедура формирования нового состава Общественного совета при Минэнерго проводилась Общественной палатой России в связи с истечением срока полномочий предыдущего состава совета. Всего на участие в конкурсе было подано 68 заявок от потенциальных кандидатов.

Цель работы Общественного совета – осуществление общественного контроля за деятельностью министерства, включая рассмотрение проектов разрабатываемых общественно значимых нормативных правовых актов, участие в мониторинге качества оказания государственных услуг, реализации контрольной функции, хода проведения антикоррупционной и кадровой работы, оценке эффективности государственных закупок; рассмотрение ежегодных планов деятельности министерства и отчета об их исполнении, а также иных вопросов, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Председатель и заместитель председателя Общественного совета будут выбраны путём голосования на ближайшем очном заседании.

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