А. Артамонов провел рабочую встречу с губернатором Ставропольского края В. Владимировым

Source: Russia – Council of the Federation

В ходе беседы обсуждались вопросы развития Кавказских Минеральных Вод и города-курорта Кисловодск.

В Совете Федерации состоялась рабочая встреча председателя Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам, руководителя рабочей группы по взаимодействию с федеральными органами исполнительной власти и органами государственной власти Ставропольского края по вопросам комплексного развития города-курорта Кисловодска Анатолия Артамонова АртамоновАнатолий Дмитриевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Калужской области с губернатором Ставропольского края Владимиром Владимировым. ВладимировВладимир ВладимировичГубернатор Ставропольского края

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В ходе беседы обсуждались вопросы развития Кавказских Минеральных Вод и города-курорта Кисловодск. Речь, в частности, шла о тех объектах, которые посетил сенатор в конце прошлого года в ходе своей рабочей поездки в Кисловодск. Кроме того, губернатор затронул вопросы строительства спортивных объектов в Ставрополе.

Владимир Владимиров поблагодарил Анатолия Артамонова за предоставленную для его коллег возможность посетить Калужскую область и ознакомиться с опытом работы региона.

Рабочая встреча председателя Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам Анатолия Артамонова с губернатором Ставропольского края Владимиром Владимировым

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Анатолий Артамонов

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Владимир Владимиров

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Рабочая встреча председателя Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам Анатолия Артамонова с губернатором Ставропольского края Владимиром Владимировым

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Рабочая встреча председателя Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам Анатолия Артамонова с губернатором Ставропольского края Владимиром Владимировым

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Рабочая встреча председателя Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам Анатолия Артамонова с губернатором Ставропольского края Владимиром Владимировым

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Рабочая встреча председателя Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам Анатолия Артамонова с губернатором Ставропольского края Владимиром Владимировым

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Делегация Ставропольского края, в составе которой — заместитель председателя Правительства Ставропольского края Роман Петрашов и глава города-курорта Кисловодск Александр Курбатов посетила Калугу 18 января. Гости ознакомились с работой Центра подготовки кадров для автомобильной промышленности, осмотрели производство техники для коммунальных и дорожных служб на заводе ООО «Меркатор Калуга», посетили базу МБУ «СМЭУ», Государственное предприятие Калужской области «Калугаоблводоканал» и строительную площадку Дворца спорта.

В Ситуационном центре Калуги членам делегации рассказали о работе программы «Монитор МЭРА», о деятельности Управления калужского троллейбуса, Службы единого заказа городского хозяйства в части организации парковочного пространства, и в целом об организации управления объектами городского хозяйства Калуги.

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