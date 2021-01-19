А. Майоров провел заседание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике

Source: Russia – Council of the Federation

В ходе заседания сенаторы рассмотрели вопрос о неотложных мерах развития агропромышленного комплекса и сельских территорий в Нечерноземной зоне России до 2030 г.

В Совете Федерации прошло заседание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике.

Провел мероприятие председатель Комитета СФ Алексей Майоров. МайоровАлексей Петровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Калмыкия

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В ходе заседания сенаторы обсудили тему «Неотложные меры развития агропромышленного комплекса и сельских территорий в Нечерноземной зоне Российской Федерации до 2030 года».

С информацией по этому вопросу выступил директор Федерального государственного бюджетного научного учреждения Федеральный исследовательский центр «Почвенный институт имени В.В. Докучаева», академик Андрей Иванов.

Заседание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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Алексей Майоров

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Сергей Белоусов

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Егор Борисов

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Алексей Кондратенко

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Заседание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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Заседание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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Заседание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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Заседание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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Заседание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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Алексей Майоров напомнил, что тема «О мерах по обеспечению плодородия земель сельскохозяйственного назначения» обсуждалась на Президиуме Совета законодателей РФ в декабре прошлого года. Члены Президиума указали на ряд проблем, препятствующих эффективному обеспечению плодородия почв земель сельхозназначения. В частности, речь шла об отсутствии полной и достоверной информации по этой категории земель, их границах и качественных характеристиках, неэффективности землеустройства как комплекса мероприятий по изучению состояния почв, планированию и организации их рационального использования и охраны и так далее. Также было отмечено, что неэффективное использование земельных ресурсов приводит к сокращению продуктивных сельскохозяйственных угодий.

Сенаторы указали, что состояние почв в стране требует принятия комплекса мер, направленных на их сохранение, охрану и воспроизводство плодородия. Именно поэтому профильный Комитет СФ уделяет этой теме первостепенное внимание, вопрос находится на парламентском контроле, сказал законодатель.

Комитет СФ считает, что важно продолжить совершенствование системы государственного мониторинга земель сельскохозяйственного назначения и учета показателей состояния плодородия почв.

Также в ходе мероприятия был рассмотрен ряд проектов федеральных законов, в том числе «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и другие законодательные акты в части установления возможности размещения жилого дома, предназначенного для проживания членов крестьянского (фермерского) хозяйства на земельном участке сельскохозяйственного назначения, входящем в состав имущества крестьянского (фермерского) хозяйства», «О внесении изменений в статью 11 Водного кодекса Российской Федерации и статью 5 Федерального закона «О введении в действие Водного кодекса Российской Федерации» (в целях устранения избыточного требования об оформлении решения о предоставлении в пользование болот для целей разведки и добычи полезных ископаемых) и другие.

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