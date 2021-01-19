А. Майоров: Ситуация с экономической доступностью продуктов питания в стране требует регулярного мониторинга

Source: Russia – Council of the Federation

В Совете Федерации прошло заседание рабочей группы по мониторингу цен на агропродовольственном рынке.

В Совете Федерации прошло заседание рабочей группы по мониторингу цен на агропродовольственном рынке и подготовке необходимых нормативно-правовых актов по стабилизации ситуации на рынке продовольственных товаров.

Мероприятие провел председатель Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров. МайоровАлексей Петровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Калмыкия

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Сенатор отметил, что одним из инструментов экономической политики Российской Федерации в сфере АПК является Доктрина продовольственной безопасности РФ, в которой важнейшей задачей является обеспечение экономической доступности продовольствия.

По словам Алексея Майорова, в соответствии с Распоряжением Правительства РФ Комитетом СФ во взаимодействии с Министерством сельского хозяйства РФ проводится работа по исполнению плана мероприятий по реализации положений этого документа. В ведомстве создан оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с социально значимой сельхозпродукцией и продукцией пищевой и перерабатывающей промышленности. В указанный штаб включена член Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Людмила Талабаева. ТалабаеваЛюдмила Заумовнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Приморского края

Штаб в постоянном режиме ведет мониторинг цен, наличия товаров в продажи

Алексей Майоров рассказал, что штаб в постоянном режиме ведет мониторинг цен, наличия товаров в продажи. В целях оперативного информирования сенаторов Комитетом осуществляется еженедельное направление актуальной информации Минсельхоза России из системы мониторинга и прогнозирования продовольственной безопасности России в региональном разрезе по основным видам товаров. «Ситуация с экономической доступностью продуктов питания в настоящее время требует ее регулярного мониторинга на уровне страны», — подчеркнул глава Комитета СФ.

Алексей Майоров

При этом он констатировал, что Президент РФ на совещании по экономическим вопросам в декабре прошлого года, обратил внимание на недопустимость роста цен на социально значимые продукты. В рамках исполнения поручений главы государства по итогам указанного совещания, разработан комплекс мер для стабилизации цен на социально значимые товары. «В целях подготовки предложений по решению проблем, связанных с ростом цен и экономической доступностью продуктов питания решением нашего Комитета создана рабочая группа по мониторингу цен на агропродовольственном рынке и подготовке необходимых нормативно-правовых актов по стабилизации ситуации на рынке продовольственных товаров», — сказал Алексей Майоров.

Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Белоусов БелоусовСергей Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Алтайского края проинформировал, что индекс потребительских цен на продовольственные товары в Алтайском крае в декабре по отношению к октябрю составил 102,5 проц. Стоимость минимального набора продуктов в субъекте одна из самых низких в Сибирском федеральном округе. В ноябре она составляла немногим выше 4 тыс. рублей. «С начала 2021 года у сельхозпроизводителей и предприятий пищевой промышленности края по большинству позиций сельхозпродукции и продовольствия роста цен не отмечено. Наибольшее снижение цен произошло на яйца куриные 1 категории, семена подсолнечника и пшеницу 3–4 класса», — сообщил сенатор. Вместе с тем в пределах 4 проц. отмечается рост цен у производителей на овощную продукцию – картофель, лук, морковь, капусту. Но это удорожание носит сезонный характер и по размеру сопоставимо с аналогичным периодом прошлого года, уточнил законодатель.

По мнению сенатора, имеющийся объем предложения у сельхозтоваропроизводителей края не создает предпосылок для роста цен на потребительском рынке. Как правило, складывающаяся ситуация — следствие увеличения спроса, а также действий торговых сетей и посредников. «Постоянный мониторинг и системный подход в этом вопросе позволяет адекватно оценить эффективность проводимых мероприятий с точки зрения влияния на ситуацию по изменению цен на основные продукты питания и обеспечения доступности продовольствия для населения в целом», — подчеркнул Сергей Белоусов.

Участники заседания заслушали информацию представителей Министерства сельского хозяйства РФ, Министерства экономического развития РФ, Министерства промышленности и торговли РФ по вопросу изменения цен на социально-значимые товары.

В мероприятии приняли участие первый заместитель председателя Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Митин, МитинСергей Герасимовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Новгородской области члены Комитета СФ, Олег Алексеев, АлексеевОлег Александровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Саратовской области Алексей Кондратенко, КондратенкоАлексей Николаевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Краснодарского края Геннадий Орденов, ОрденовГеннадий Ивановичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Астраханской области Людмила Талабаева.

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