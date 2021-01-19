Г. Карелова встретилась с победительницей международного конкурса женских предпринимательских проектов АТЭС

Source: Russia – Council of the Federation

Совет Евразийского женского форума ведет системную работу по развитию женской предпринимательской активности в России и продвижению проектов на международный уровень, отметила вице-спикер СФ.

Заместитель Председателя Совета Федерации Галина Карелова КареловаГалина Николаевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Воронежской области встретилась с победительницей международного конкурса женских предпринимательских проектов в Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество (АТЭС) Светланой Шмаковой и его организаторами.

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Конкурс «APEC BEST AWARD» – это российская инициатива, направленная на тиражирование лучших проектов и практик управления бизнесом, популяризацию женского предпринимательства, содействие поиску инвесторов и партнеров в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Он проводится с 2016 г. Министерством экономического развития РФ, Комитетом по развитию женского предпринимательства «Опора России» при поддержке Совета Евразийского женского форума при Совете Федерации.

Вице-спикер СФ отметила, что Совет Евразийского женского форума ведет системную работу по развитию женской предпринимательской активности в России и продвижению женских проектов на международный уровень. «Результатом нашей работы стало то, что второй год подряд российская участница завоевывает главный приз. Основательница проекта по производству безглютеновой продукции Светлана Шмакова повторила успех Екатерины Постоевой и доказала, что наши женщины делают проекты мирового уровня», — сказала она.

Галина Карелова встретилась с победительницей международного конкурса женских предпринимательских проектов АТЭС

«Для дальнейшего развития конкурса принято решение о создании Международного клуба его участников и победителей. Это позволит продолжать сотрудничество, совместную активную деятельность и начинать новые проекты вместе», — добавила Галина Карелова.

В заключение встречи заместитель Председателя СФ выразила уверенность, что реализация таких проектов, как APEC BEST AWARD дает импульс развитию не только экономики, но и социальной сферы.

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