Source: Russia – Council of the Federation

Председатель СФ на встрече с Высоким представителем Генсекретаря ООН по Альянсу цивилизаций обсудила подготовку Всемирной конференции по межрелигиозному и межэтническому диалогу.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга провела встречу с Высоким представителем Генерального секретаря ООН по Альянсу цивилизаций Мигелем Анхелем Моратиносом. Основной темой беседы стала подготовка Всемирной конференции по межрелигиозному и межэтническому диалогу.

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«Для России – с ее многообразием народов, этносов, культур, религий – вопросы межрелигиозного и межэтнического диалога носят фундаментальный характер», — подчеркнула Валентина Матвиенко.

Для России – с ее многообразием народов, этносов, культур, религий – вопросы межрелигиозного и межэтнического диалога носят фундаментальный характер

Она назвала востребованным уникальный российский опыт мирного сосуществования различных религий, активно развивающегося диалога между ними, что позволяет решать возникающие разногласия путем дискуссий. «В мире накапливаются риски – национализм, религиозная нетерпимость. Они подтачивают государства изнутри, разобщают общество, нередко становятся причиной серьезных вооруженных конфликтов».

Валентина Матвиенко напомнила, что инициатива о Всемирной конференции впервые прозвучала в 2017 году на 137-ой Ассамблее Межпарламентского союза (МПС) в Санкт-Петербурге. «Полагали бы целесообразным провести ее в России 21 мая 2022 года». По ее словам, мероприятие было бы приурочено к Всемирному дню культурного разнообразия во имя диалога и развития, учрежденному Генеральной Ассамблее ООН, и завершению провозглашенного ЮНЕСКО Международного десятилетия сближения культур.

В ближайшее время предстоит определиться по месту проведения Всемирной конференции, формату и составу участников. «Россия понимает ответственность за подготовку столь важного мирового события. Готовы сделать все, чтобы оно было проведено на высочайшем организационном и содержательном уровне. У нас большой опыт в проведении масштабных мероприятий», — сказала Валентина Матвиенко.

По ее словам, во многом содержание, итоги конференции будут зависеть и от уровня участников. «Предполагали, что в конференции примут участие и главы государств, и лидеры мировых религий, и парламентарии. Надеемся, что МПС во взаимодействии с ООН и ее структурами удастся обеспечить проведение конференции на высоком уровне».

Председатель Совета Федерации добавила, что Альянс цивилизаций – одна из универсальных площадок для продвижения равноправного и мирного диалога различных культур, цивилизаций и религий. «Рассчитываем на активное подключение Альянса цивилизаций к подготовительной работе и субстантивному наполнению мероприятий конференции. Важно, чтобы как можно больше государств, лидеров мировых конфессий также участвовали в подготовке, в том числе итогового документа».

Встреча Валентины Матвиенко проведет с Высоким представителем Генерального секретаря ООН по Альянсу цивилизаций Мигелем Моратиносом

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Встреча Валентины Матвиенко проведет с Высоким представителем Генерального секретаря ООН по Альянсу цивилизаций Мигелем Моратиносом

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Встреча Валентины Матвиенко проведет с Высоким представителем Генерального секретаря ООН по Альянсу цивилизаций Мигелем Моратиносом

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Встреча Валентины Матвиенко проведет с Высоким представителем Генерального секретаря ООН по Альянсу цивилизаций Мигелем Моратиносом

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Встреча Валентины Матвиенко проведет с Высоким представителем Генерального секретаря ООН по Альянсу цивилизаций Мигелем Моратиносом

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Встреча Валентины Матвиенко проведет с Высоким представителем Генерального секретаря ООН по Альянсу цивилизаций Мигелем Моратиносом

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Встреча Валентины Матвиенко проведет с Высоким представителем Генерального секретаря ООН по Альянсу цивилизаций Мигелем Моратиносом

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Мигель Анхель Моратинос отметил важность развития дипломатических инструментов решения проблем. Он выразил уверенность, что Россия успешно проведет конференцию. «Инициатива очень своевременная. Пришло время, чтобы мировые лидеры, парламентарии, религиозные деятели собрались вместе и обсудили существующие проблемы, чтобы привнесли в мировую политику понимание, которое есть у представителей конфессий».

По его мнению, конференция станет первым в истории мероприятием такого масштаба. «И религиозные деятели, и мировые политики, и парламентарии смогут обменяться своими идеями и подтвердить свою приверженность работе над развитием многообразия нашего мира и международного сотрудничества».

Высокий представитель Генерального секретаря ООН выступил за организацию преемственности и продолжение работы по важным вопросам также после завершения конференции, чтобы добиваться новых результатов. «Одна конференция – это хорошо, но регулярный формат, например, раз в несколько лет, – намного лучше».

Отдельно состоялась беседа Мигеля Анхеля Моратиноса с Председателем Комитета СФ по международным делам Константином Косачевым как ответственным секретарем Организационного комитета по проведению конференции по межрелигиозному и межэтническому диалогу.

Во встречах также участвовал директор Информационного центра ООН в Москве Владимир Кузнецов.

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