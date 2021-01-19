Л. Гумерова: Вопросы развития науки в регионах являются одними из приоритетных в деятельности профильного Комитета СФ

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор провела заседание Комитета СФ по науке, образованию и культуре.

В Совете Федерации состоялось заседание Комитета СФ по науке, образованию и культуре.

Открывая заседание, председатель Комитета СФ по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова ГумероваЛилия Салаватовнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Башкортостан напомнила, что Указом Президента РФ 2021 год объявлен Годом науки и технологий в РФ. Для нашего Комитета вопросы развития науки в стране, каждом регионе, а также интеллектуальной собственности, включая законодательный аспект, являются одними из приоритетных, сказала она.

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Первый заместитель председателя Комитета СФ по науке, образованию и культуре Дмитрий Василенко ВасиленкоДмитрий Юрьевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ленинградской области представил законопроект «О внесении изменения в статью 71 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации». Документом предлагается наделить преимущественным правом зачисления в вузы, находящиеся в ведении МВД России и Росгвардии, при условии успешного прохождения вступительных испытаний и при прочих равных условиях, детей сотрудников органов внутренних дел и детей граждан, проходящих службу в войсках национальной гвардии.

В обсуждении законопроекта «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» в части введения просветительской деятельности, прошедшего процедуру первого чтения, приняли участие первый заместитель председателя Комитета СФ по науке, образованию и культуре Григорий Карасин, КарасинГригорий Борисовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Сахалинской области члены Комитета СФ по науке, образованию и культуре Александр Вайнберг ВайнбергАлександр Владеленовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Нижегородской области и Римма Галушина. ГалушинаРимма Федоровнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ненецкого автономного округа

Лилия Гумерова

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Виктор Кресс

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Григорий Карасин

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Дмитрий Василенко

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Елена Грешнякова

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Светлана Коростелева

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Наталия Косихина

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Заседание Комитета СФ по науке, образованию и культуре

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Лилия Гумерова предложили учесть прозвучавшие предложения при доработке законопроекта ко второму чтению.

В ходе заседания заместитель председателя Комитета СФ по науке, образованию и культуре Наталия Косихина КосихинаНаталия Владимировнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ярославской области представила законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с введением нового вида муниципального образования — муниципального округа». Она уточнила, что соответствующие изменения предлагается внести в федеральные законы: «Основы законодательства Российской Федерации о культуре», «О библиотечном деле», «О национально-культурной автономии», «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», «Об архивном деле в Российской Федерации», «Об опеке и попечительстве», «Об образовании в Российской Федерации», а также «Об инновационных научно-технологических центрах и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Член Комитета СФ по науке, образованию и культуре Елена Грешнякова ГрешняковаЕлена Геннадьевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Хабаровского края представила законопроект «О внесении изменений в статьи 29 и 47 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации». Документ направлен на сокращение и устранение избыточной отчетности педагогических работников. Предлагаются, в частности, ввести запрет для органов государственной власти всех уровней запрашивать у образовательных организаций информацию, размещаемую ими на своих официальных сайтах. Также педагогические работники наделяются правом участвовать в разработке документов, перечень которых устанавливается Правительством РФ.

Ряд предложений к законопроекту высказал заместитель председателя Комитета СФ по науке, образованию и культуре Виктор Смирнов. СмирновВиктор Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ивановской области

Сенаторы поддержали концепции данных законопроектов, рассмотренных до процедуры первого чтения.

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