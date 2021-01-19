Минэнерго России утвердило новые правила работы с персоналом в электроэнергетике

Source: Russia Ministry of Energy

Москва, 19 января. – Министерство юстиции зарегистрировало приказ Минэнерго России № 796 «Об утверждении Правил работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации».

Правила устанавливают требования к подготовке работников организаций электроэнергетики к работе на энергообъектах, включая проведение обязательных форм работы с этим персоналом, поддержание и повышение его квалификации. Эти требования должны учитываться в инструкциях и положениях, а также организационно-распорядительных документах, действующих в организациях энергетики.

Приказ Минэнерго упорядочивает термины и определения, формализует обязательные формы работы с персоналом: стажировку, предэкзаменационную подготовку и проверку знаний, дублирование, производственные инструктажи, специальную подготовку, противоаварийные и противопожарные тренировки, дополнительное профессиональное образование (поддержание (повышение) квалификации), обходы и осмотры рабочих мест.

19.01.2021

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