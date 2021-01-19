Минэнерго РФ зафиксировало максимум потребления мощности

Source: Russia Ministry of Energy

Москва, 19 января. – Минэнерго РФ 18 января зафиксировало максимальный уровень потребления мощности в Единой энергосистеме России в объеме 154,8 ГВт, что на 4,36 ГВт (2,9%) выше максимального значения за 2020 год. По объединенной энергосистеме Центра и по энергосистеме Крыма были установлены исторические максимумы.

С начала года потребление электроэнергии в России выросло на 4,3% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года.

«Очевидно, основной прирост даёт более холодная зима. Однако данные, очищенные от температурного фактора, показывают увеличение потребления на 0,6%. Это свидетельствует о повышении экономической активности в стране», – пояснил Евгений Грабчак.

Максимумы нагрузок были пройдены успешно. Специалисты проводили расчёты прогнозных значений максимального потребления мощности, и резерв генерирующего оборудования в объёме, который был необходим для устойчивого прохождения максимума нагрузки, заблаговременно был сформирован.

05.10.2020

Группа «ЛУКОЙЛ» перешла к строительной фазе проекта второй очереди солнечной электростанции на территории Волгоградского НПЗ. Мощность объекта составит 20 МВт, что позволит увеличить суммарную мощность СЭС до 30 МВт.

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