Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор проинформировал о готовящихся правилах содержания медоносных пчел.

Профильный Комитет Совета Федерации держит на контроле вопрос подготовки новых Ветеринарных правил содержания медоносных пчел.

Об этом проинформировал заместитель председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Белоусов. БелоусовСергей Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Алтайского края

Смотрите также

Сенатор рассказал о готовящихся правилах содержания медоносных пчел и акцентировал внимание на том, что сегодняшние подходы государства к устойчивому развитию пчеловодства направлены в большей степени на соблюдение интересов производителей в этой подотрасли. «С вступлением в силу закона о пчеловодстве эта деятельность не только получит новый официальный статус, но и, хочется верить, импульс для дальнейшего развития. Для этого важно актуализировать все подзаконные нормативно-правовые акты. В особенности требуют пересмотра действующие с 2016 года правила содержания медоносных пчел», — пояснил парламентарий.

По словам Сергея Белоусова, ветеринарные правила должны отражать реалии сегодняшнего дня, учитывать специфику современных способов ведения сельского хозяйства и, вместе с тем, способствовать минимизации рисков распространения инфекционных заболеваний медоносных пчел, а также снижению доли недоброкачественных примесей в продукции пчеловодства.

Как отметил сенатор, первоначальная редакция новых правил взволновала общественность. В адрес Совета Федерации поступило большое количество обращений от пчеловодов-любителей, профессиональных сообществ и представителей малых форм хозяйствования, занимающихся пчеловодством. Обращения содержали озабоченность экспертов и практиков положениями, которые вводятся в новые Ветеринарные правила, а также большое количество замечаний и предложений. В большей степени противоречия коснулись положений, регламентирующих размещение пасек, в том числе, в пределах населенных пунктов.

Сергей Белоусов, являясь членом рабочей группы Министерства сельского хозяйства РФ по вопросам регулирования и развития отрасли пчеловодства, отметил особую открытость команды профильного ведомства и готовность обсуждать на своей площадке с представителями отраслевого сообщества детали и нюансы проекта итогового документа. «При доработке проекта Ветеринарных правил все замечания экспертов и практиков будут приняты во внимание, а активная позиция отраслевого сообщества и впредь будет способствовать сохранению пчел и развитию пчеловодства в целом», — уверен законодатель.

MIL OSI