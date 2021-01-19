На заседании профильного Комитета СФ были обсуждены меры по повышению устойчивости системы здравоохранения к новым вызовам

Source: Russia – Council of the Federation

И. Святенко провела расширенное заседание Комитета Совета Федерации по социальной политике.

Председатель Комитета СФ по социальной политике Инна Святенко СвятенкоИнна Юрьевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти города Москвы провела расширенное заседание Комитета Совета Федерации по социальной политике.

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В заседании приняли участие заместитель председателя СФ Галина Карелова, КареловаГалина Николаевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Воронежской области сенаторы РФ, Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, статс-секретарь – заместитель Министра здравоохранения РФ Александра Дронова, заместители Министра Евгений Камкин, Татьяна Семёнова, Наталья Хорова, Виктор Фисенко, председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования: Елена Чернякова, заместитель Председателя Счётной палаты РФ Галина Изотова, полномочный представитель Правительства РФ Вадим Живулин.

Сенаторы обсудили вопросы подготовки «правительственного часа» 496 заседания верхней палаты по вопросу «О мерах по повышению устойчивости системы здравоохранения к новым вызовам».

Расширенное заседание Комитета СФ по социальной политике

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Инна Святенко

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Михаил Мурашко

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Валерий Рязанский

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Расширенное заседание Комитета СФ по социальной политике

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В своем выступлении Михаил Мурашко затронул актуальные вопросы борьбы с коронавирусной инфекцией и рассказал о мероприятиях, которые проводились Министерством в рамках текущей деятельности, в том числе по модернизации и совершенствованию оказания медицинской помощи.

Министр отметил вклад сенаторов в работу по изменению нормативно-правовой базы, что сделало возможным оперативную корректировку регламентов по лечению больных ковидом, доступ на рынок необходимой медицинской продукции, включая диагностические препараты и средства индивидуальной защиты.

Состоялся обмен мнениями по текущей ситуации в здравоохранении и актуальным задачам, Министр ответил на вопросы сенаторов.

В лице руководства Министерства здравоохранения Инна Святенко поблагодарила всех врачей, медицинских работников, которые в прошлом году оказались на передовой борьбы с коронавирусом и делают все, что от них зависит, для спасения жизней людей.

В ходе заседания заместитель председателя Комитета СФ Татьяна Кусайко КусайкоТатьяна Алексеевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Мурманской области рассказала об итогах мониторинга обеспечения субъектов Российской Федерации лекарственными препаратами для медицинского применения и о совершенствовании порядка проведения маркировки упаковок лекарственных препаратов в рамках исполнения протокольного поручения.

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