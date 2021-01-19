О вручении Послом Беларуси А.Метелицей верительных грамот Президенту Пакистана

Source: Belarus Ministry of Foreign Affairs

19 января 2021 г.



19 января 2021 г. Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Исламской Республике Пакистан Андрей Метелица вручил верительные грамоты Президенту Пакистана Арифу Алви.

Фото: Пресс-служба Президента Пакистана

В ходе встречи, состоявшейся после церемонии, стороны обсудили активизацию политического диалога и торгово-экономического сотрудничества между Беларусью и Пакистаном.

Подчеркнута необходимость укрепления взаимодействия в таких важных для двух стран областях, как промышленность, сельское хозяйство и фармацевтика. В позитивном ключе отмечено проведение в 2020 году, несмотря на связанные с пандемией коронавируса ограничения, совместных мероприятий по науке, технологиям, здравоохранению и фармацевтике.

Собеседники также обсудили планируемые в 2021 году мероприятия, в том числе шестое заседание Совместной Белорусско-Пакистанской комиссии по торговому и экономическому сотрудничеству, пятый раунд политических консультаций на уровне заместителей глав внешнеполитических ведомств Беларуси и Пакистана, встречи экспертных рабочих групп в сфере промышленности и сельского хозяйства.

Послом Беларуси А.Метелицей подтверждены приглашения Премьер-министру Пакистана Имрану Хану и Спикеру Национальной Ассамблеи Парламента Пакистана Асаду Кайсеру посетить Республику Беларусь.

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