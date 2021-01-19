Российский бизнес должен быть представлен во всем мире-А. Кутепов

Source: Russia – Council of the Federation

Комитет СФ по экономической политике обсудил продвижение интересов российского бизнеса через ЮНИДО.

Состоялось заседание Комитета Совета Федерации по экономической политике. Сенаторы заслушали выступление директора Центра международного промышленного сотрудничества Организации объединенных наций по промышленному развитию в РФ (ЮНИДО) Сергея Короткова на тему «О продвижении интересов российского бизнеса и содействии трансферу российских технологий через ЮНИДО».

Провел заседание председатель Комитета СФ Андрей Кутепов. КутеповАндрей Викторовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Санкт-Петербурга

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Сергей Коротков отметил, что центр оказывает содействие развитию российских регионов. «В частности, есть проекты в Башкортостане, Воронежской, Калужской, Московской областях, Республике Коми. Это технологический трансфер, локализация производств, которой мы можем оказывать содействие». По его словам, большая работа ведется по экологической проблематике, в том числе продвижение передового опыта по переработке отходов.

Есть проекты в Башкортостане, Воронежской, Калужской, Московской областях, Республике Коми. Это технологический трансфер, локализация производств, которой мы можем оказывать содействие

В ходе обсуждения сенаторы затронули темы сотрудничества в Арктике, продвижение российского экспорта, в частности, в Африке.

«Российский бизнес, российский флаг должен быть представлен везде», — указал Андрей Кутепов.

Заседание Комитета СФ по экономической политике

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Андрей Кутепов

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Константин Долгов и Юрий Федоров

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Алексей Русских

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Юрий Важенин

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Ирек Ялалов

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Андрей Кутепов

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Алексей Коротков и Валерий Пономарев

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Сергей Коротков

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Заседание Комитета СФ по экономической политике

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На заседании был также заслушан генеральный директор ППК «Российский экологический оператор» Денис Буцаев. Он рассказал о принятой концепции совершенствования института расширенной ответственности производителей и импортеров товаров и упаковки, а также о дальнейших шагах по ее реализации.

По его словам, в настоящее время перед отраслью стоит задача к 2030 году сто процентов обрабатывать, то есть сортировать, и пятьдесят процентов утилизировать, то есть, перерабатывать ТКО. «Нам придется научиться работать с такими фракциями, как пищевые отходы, которые в настоящий момент впрямую к утилизации не предполагаются, и со сложносовмещенными отходами, которые мы отдельно не можем выделить».

Он отметил необходимость модернизации информационной системы по сбору и утилизации ТКО, а также разработки нового подхода к расчету ставок экологического сбора, основанном на экономическом стимулировании продвинутых технологий.

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