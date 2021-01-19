Т. Гигель: Всероссийская олимпиада эколят способствует дальнейшему развитию экологического образования

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор провела рабочую встречу на тему «Всероссийская олимпиада «Эколят – молодых защитников природы».

Член Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, председатель организационного комитета по проведению мероприятий Всероссийской акции «Россия – территория Эколят – Молодых защитников Природы» Татьяна Гигель ГигельТатьяна Анатольевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Алтай провела рабочую встречу на тему «Всероссийская олимпиада «Эколят – молодых защитников природы».

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Татьяна Гигель отметила, что олимпиада — одно из мероприятий учрежденных комитетами Совета Федерации Всероссийских природоохранных социально-образовательных проектов «Эколята–Дошколята», «Эколята», «Молодые защитники Природы» и Всероссийской акции «Россия – территория Эколят – Молодых защитников Природы». Она проводилась совместно с Министерством просвещения России и включена в план публичных мероприятий, проводимых в рамках Десятилетия детства. Цель Олимпиады – выявление наиболее экологически грамотных обучающихся, повышение естественнонаучной грамотности.

Сенатор дала высокую оценку проведению олимпиады, выразила слова благодарности председателю Комитета по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексею Майорову и Министерству просвещения России. Татьяна Гигель сообщила, что мероприятие проходило в дистанционном формате, в ней приняли участие 85 российских регионов, 542 273 человек и 18 695 образовательных организаций. В рамках проведения было осуществлено 120 000 просмотров онлайн-трансляции Олимпиады.

Руководитель Всероссийских природоохранных социально-образовательных проектов «Эколята–Дошколята», «Эколята», «Молодые защитники Природы» Владимир Зотов рассказал, что при проведении олимпиады ставились две задачи. Это развитие экологической активности обучающихся образовательных организаций по изучению и сохранению окружающей среды в местах их проживания и поддержка практико-ориентированных проектов регионального, межрегионального и муниципального уровней по решению природоохранных задач силами объединений обучающихся.

Владимир Зотов также отметил, что для координации, организации и проведения олимпиады в дистанционном формате были задействованы региональные ресурсные центры по развитию естественнонаучной направленности дополнительного образования, а также экостанции, созданные в субъектах Федерации.

Член Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, член программного комитета проектов Геннадий Орденов, высоко оценив проведение олимпиады, подчеркнул, что она способствует развитию интеграционного процесса формирования культуры природолюбия у подрастающего поколения российских регионов как важной составной части общего процесса разносторонней деятельности в области духовно-нравственного, патриотического и культурного развития ребёнка, семьи и общества в целом в направлении пропаганды здорового и экологически-ориентированного образа жизни детей и подростков, что, в свою очередь, будет способствовать решению проблемы сохранения природы, её животного и растительного мира.

Татьяна Гигель считает, что проводимая ежегодно Всероссийская олимпиада будет способствовать дальнейшему развитию экологического образования, экологической культуры и просвещения в общеобразовательных организациях, формированию у обучающихся богатого внутреннего мира и системы ценностных отношений к природе, её животному и растительному миру, бережному отношению к ней.

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