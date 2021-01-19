Т. Кусайко: Работа по развитию здравоохранения направлена на возможность получения каждым качественной и своевременной медицинской помощи

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор приняла участие в пресс-конференции, посвящённой мерам борьбы с коронавирусом в 2021 году.

Заместитель председателя Комитета СФ по социальной политике, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Мурманской области Татьяна Кусайко КусайкоТатьяна Алексеевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Мурманской области приняла участие в пресс-конференции на тему: «Первая серия второго сезона: что коронавирус подготовил к 2021 году?».

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В пресс-конференции участвовал вирусолог, доктор медицинских наук Николай Малышев.

Участники обсудили вопросы массовой вакцинации, меры по борьбе с пандемией, а также приоритетные направления государственной поддержки и планы по развитию системы здравоохранения.

Татьяна Кусайко обратила внимание, что несмотря на то, что в каждом регионе своя эпидемиологическая обстановка, в целом, во время новогодних каникул ситуация с распространением коронавируса стабилизировалась.

Татьяна Кусайко приняла участие в пресс-конференции, посвящённой мерам борьбы с коронавирусом в 2021 году

Она привела в пример Мурманскую область. «Регион постепенно снимает ограничения, открываются города и горнолыжные курорты для посещения туристов, открывают двери театры, кинотеатры, конечно, с соблюдением всех мер безопасности и рекомендаций Роспотребнадзора», — сказала парламентарий.

Также она отметила положительную динамику по увеличению количества выздоровевших.

«Наращивается тестирование, совершенствуется диагностика. Началась массовая вакцинация, направленная на создание коллективного популяционного иммунитета, для чего должно быть вакцинировано не менее 60 проц населения. При этом решение в пользу вакцинации должно быть осознанным. Для этого очень важно информирование со стороны врача, который даст все пояснения», — сказала Татьяна Кусайко.

По словам сенатора, сейчас расширены категории населения для вакцинации. «Вакцинация бесплатна и доступна. Для удобства организуются прививочные пункты», — рассказала парламентарий.

В ходе пресс-конференции Татьяна Кусайко отметила, что система здравоохранения оказалась не готова к пандемии, несмотря на активное развитие за последние годы. «Открылось много проблем, которые требуют решения. Вместе с тем, Правительство РФ и парламентарии оперативно реагировали на новые вызовы, вносили изменения в нормативно правовые акты в соответствии с ситуацией», — прокомментировала Татьяна Кусайко.

Она добавила, что впереди работа по совершенствованию образовательных стандартов в медицине, над обеспечением медицинских кадрами, также планируется модернизация инфекционной службы, увеличение подготовки врачей-инфекционистов и эпидемиологов.

«В 2021 году усилится внимание к инфекционной службе. Необходимо увеличивать набор на целевое обучение. Уже увеличено количество бюджетных мест в вузах, готовящих врачей. Кроме того, при поступлении в ординатуру учитывается то, что некоторые студенты работали волонтерами или оказывали медпомощь. В первом случае им добавят 20 баллов, во втором – 30 баллов. Если это студенты, которые учатся на платной основе, то у них есть возможность перейти на бюджет», — рассказала Татьяна Кусайко.

«Ведется работа по повышению устойчивости и активному внедрению цифровых технологий, развитию телемедицины, дистанционному наблюдению за хроническими больными. Пандемия значительно ускорила распространение этих технологий. Основное преимущество телемедицины по сравнению с традиционной — сокращение контактов между пациентами и врачами», — сообщила сенатор.

Как она заметила, произойдут изменения и в программе государственных гарантий оказания медицинской помощи.

«Увеличится объем паллиативной амбулаторной медпомощи, в том числе и в рамках патронажа на дому. Вырастет финансирование койко-дня в паллиативном отделении стационаров и финансирование других видов медпомощи в условиях амбулатории, дневного и круглосуточного стационаров. Увеличатся расходы на оплату труда медиков», — пояснила Татьяна Кусайко.

Особое внимание она уделила началу реализации программы модернизации первичной медико-санитарной помощи и изменению формы выплат медицинским работникам, задействованных в борьбе с коронавирусной инфекцией, которые теперь будут поступать через ФСС как социальные выплаты.

В ходе мероприятия сенатор перечислила другие изменения, в частности расширение программы «Земский фельдшер», автоматическое увеличение стажа для начисления пенсии медработникам, задействованным в борьбе с коронавирусом. «Сейчас один месяц работы с коронавирусными больными равняется трем месяцам. Поэтому возможность выхода на пенсию будет пересчитана. Кроме того, им положены льготы на покупку автомобиля. Медицинские работники также получили возможность приватизировать жилье при наличии определенного стажа. На федеральном уровне программа пока не поддержана, но в ряде регионах она применяется».

В целом, вся работа по развитию здравоохранения направлена на то, чтобы человек мог получить качественную и своевременную медицинскую помощь, подчеркнула Татьяна Кусайко.

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