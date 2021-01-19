Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#ЦНИИмаш#РКК Энергия#ЦПК#НПП Звезда#Большая перемена#UNITY#Скафандр19.01.2021 16:21

Участники «Большой перемены» нарисовали мечты на Скафандре

Арт-проект «Скафандр» завершает свое земное путешествие в Великом Устюге и Вологде. Во вторник, 19 января 2021 года, участники Всероссийского конкурса для школьников «Большая перемена» вместе с детьми с онкологическими и другими заболеваниями из Великого Устюга поучаствуют в создании специального скафандра «Мечтатель».

Его особенность в том, что он будет сделан из рисунков детей и взрослых, столкнувшихся с онкологическим заболеванием. Как известно, мечта, достигшая звезд, обязательно сбудется, а самая заветная мечта наших маленьких художников, их родителей и врачей — полное выздоровление. Очень символично, что земное путешествие Скафандра «Мечтатель» перед полетом в космос заканчивается на русском севере, да еще и в одном из самых волшебных мест земли — вотчине Деда Мороза. Мы верим, что это еще больше увеличит силу желаний наших маленьких художников, а самая важная мечта наших художников, организаторов и врачей — это здоровье и мир.

Участники конкурса «Большая перемена» также подпишут открытки с добрыми пожеланиями, которые команда UNITY передаст детям в больнице в Вологде. Очень здорово, что ребята из «Большой перемены» поучаствуют в волшебном космическом круговороте добра и своими пожеланиями вдохновят детей из Вологды на выздоровление. На сегодняшний день мечты на Скафандре нарисовали дети и взрослые из 8 стран и 16 городов. Проект побывал в России, Германии, Франции, Великобритании, Бельгии, Швейцарии, Армении, Замбии. Из-за карантина по коронавирусу, команда UNITY получила мечты из Сербии и США, которые художники аккуратно перенесут на Скафандр «Мечтатель». Это здорово, что у детей, которые не могут нарисовать на Скафандре в силу ограничений в передвижении команды, тоже есть возможность отправить мечты в космос.

Арт-проект «Cкафандр» был создан несколько лет назад астронавтом Николь Стотт и художником Йеном Сайеном. С тех пор в космос было отправлено уже 3 скафандра — в том числе «Победа», в создании которого участвовали российские дети из Москвы, Ярославля, Липецка и Американского Хьюстона. Скафандр «Победа» совсем недавно вернулся с Международной космической станции, где провел 138 дней, а Герой России, космонавт Роскосмоса Александр Мисуркин посвятил свой рекордный выход в открытый космос такому важному проекту. Миссия проекта — привлечь внимание международной общественности к проблеме онкологических заболеваний, объединить людей, которые столкнулись с этой проблемой, дать им мужество и надежду на выздоровление. В этом году впервые за всю историю проекта возможность отправить свой рисунок в космос смогут жители Великого Устюга и Вологды.

В России организатором проекта выступило общественное движение «Юнити» при активном участии Госкорпорации «Роскосмос», космонавтов отряда Роскосмоса, РКК «Энергия», ЦНИИмаш и НПП «Звезда». В Великом Устюге и Вологде партнерами проекта стали Всероссийский конкурс для школьников «Большая перемена», «Вотчина Деда Мороза», благотворительный фонд «Дари Добро» в Великом Устюге, благотворительный фонд «Хорошие Люди».

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