А. Клишас: Основное внимание Комитета СФ в 2020 году было уделено конституционной реформе

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор представил отчет о работе Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству за 2020 год.

Председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас КлишасАндрей Александровичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Красноярского края представил на заседании СФ отчет Комитета СФ о работе за 2020 год.

Смотрите также

Сенатор указал, что полный текст отчета размещен на сайте Совета Федерации. Он остановился на ключевых моментах работы Комитета СФ за прошедший год.

Андрей Клишас подчеркнул, что основное внимание Комитета в 2020 году было уделено конституционной реформе. Поправки подготовлены на основании предложений граждан и организаций, а те из них, которые не нашли отражения в Конституции, в дальнейшем будут реализованы в законодательстве, отметил парламентарий.

При работе над проектом закона о поправке к Конституции члены Комитета СФ выступили авторами 110 поправок, которые были приняты в рамках второго чтения проекта закона в Государственной Думе. 75 поправок членов Комитета СФ было принято в рамках прохождения во втором чтении законопроектов, направленных на реализацию поправок к Конституции РФ.

После вступления в силу поправок к Конституции Комитетом была организована работа по законодательному обеспечению принятых гражданами страны изменений.

Андрей Клишас сообщил, что за отчетный период Комитет СФ в качестве ответственного рассмотрел и рекомендовал к одобрению 4 федеральных конституционных закона, 13 федеральных законов, направленных на реализацию поправок к Конституции РФ, и 4 федеральных закона – в качестве соисполнителя.

Изменения были внесены более чем в 130 законодательных актов.

Были приняты базовые федеральные конституционные законы «О Правительстве РФ», о внесении изменений в конституционные законы о Конституционном Суде и об Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации. Принят Федеральный закон «О Государственном Совете Российской Федерации». Вопросы организации единой системы публичной власти получили развитие в Федеральном законе «О федеральной территории «Сириус».

По словам парламентария, за прошедший год Комитетом СФ в качестве ответственного было рассмотрено и подготовлено к заседаниям Совета Федерации четверть от всех законов, рассмотренных палатой. Комитет СФ провел 35 мероприятий, из них 19 круглых столов, 5 конференций, 11 совещаний.

MIL OSI