А. Клишас представил информацию о своей работе в качестве представителя палаты в Генеральной прокуратуре и Конституционном Суде

Source: Russia – Council of the Federation

Парламентарий выступил на заседании Совета Федерации.

Полномочный представитель Совета Федерации в Генеральной прокуратуре РФ, полномочный представитель СФ в Конституционном Суде РФ, председатель Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас КлишасАндрей Александровичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Красноярского края представил на заседании палаты информацию о своей работе за 2020 год.

Смотрите также

Андрей Клишас напомнил, что в 2020 был назначен на должность новый Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов. «При прежнем Генеральном прокуроре Юрии Чайке мы отладили конструктивное взаимодействие с Генеральной прокуратурой. Эта работа была продолжена с Генеральной прокуратурой под руководством Игоря Краснова».

Парламентарий затронул тему защиты прокуратурой социальных прав граждан. «Это находится в центре внимания Генерального прокурора».

Андрей Клишас указал, что проведенная в 2020 году по инициативе Президента России масштабная конституционная реформа закрепила на конституционном уровне важнейшие положения, касающиеся системы российской прокуратуры. «Важно отметить, что реформа усилила роль Совета Федерации при решении кадровых вопросов органов прокуратуры. В соответствии с новыми положениями Федерального закона «О прокуратуре РФ» Совет Федерации теперь принимает непосредственное участие в процедуре назначения прокуроров субъектов Российской Федерации и прокуроров военных и других специализированных прокуратур, приравненных к прокурорам субъектов Российской Федерации. В соответствии с новой процедурой в Совете Федерации в декабре 2020 года были проведены консультации по ряду кандидатур на должности прокуроров субъектов и прокуроров транспортных прокуратур».

Сенатор подчеркнул, что в Конституции были закреплены положения о заслушивании на заседании Совета Федерации ежегодного доклада Генерального прокурора о состоянии законности и правопорядка в Российской Федерации и о проделанной работе по их укреплению.

Говоря о работе в качестве представителя палаты в Конституционном Суде РФ, Андрей Клишас сообщил, что в отчетном периоде Конституционным Судом Российской Федерации в связи с действием ограничений, обусловленных распространением новой коронавирусной инфекции, рассмотрено 2 дела в открытых заседаниях с участием представителя Совета Федерации в Конституционном Суде. В течение года Комитетом были подготовлены письменные отзывы еще по 42 делам.

Среди вопросов, имеющих важное общественно-политическое значение, сенатор отметил рассмотренный Конституционным Судом вопрос о конституционности отдельных положений постановления губернатора Московской области, касающегося введения режима повышенной готовности и принятия мер по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции на территории Московской области.

По словам Андрея Клишаса, Конституционный Суд признал положения данного постановления Московской области конституционными. В обоснование своей позиции Суд указал, что их принятие было продиктовано объективной необходимостью оперативного реагирования на экстраординарную (беспрецедентную) опасность распространения коронавирусной инфекции, вводимые им меры не носили характера абсолютного запрета. При этом оспоренные положения допускали возможность перемещения граждан при наличии уважительных обстоятельств, были кратковременными, а возможность их установления получила своевременное подтверждение в федеральном законодательстве.

MIL OSI