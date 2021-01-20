Source: Russia – Council of the Federation

Сенаторы заслушали Отчет Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности об итогах работы в 2020 г.

На 496-м заседании Совет Федерации заслушал Отчет Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности об итогах работы в 2020 г.

По этому вопросу выступил председатель Комитета СФ Виктор Бондарев. БондаревВиктор Николаевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Кировской области

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Сенатор отметил, что 2020 год, объявленный Указом Президента Российской Федерации Годом памяти и славы, был ознаменован 75-летием Победы в Великой Отечественной войне. По поручению Председателя Совета Федерации Комитетом были сформированы предложения по празднованию этого юбилея. Особое внимание уделялось работе сенаторов в субъектах Российской Федерации. С 1 по 9 мая, в преддверии празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, жители России приняли участие в акции «Окна Победы», разместив в своих окнах фотографии участников войны и символы Победы.

Виктор Бондарев указал, что приоритетом в работе являлось противостояние попыткам фальсификации истории Отечества. Важнейшую роль в этом имеют майские обращения Совета Федерации к гражданам России, к парламентам иностранных государств и народам мира, подготовленные нами совместно с Комитетом по международным делам.

«Особую активность в Комитете получила работа по патриотическому воспитанию молодежи. Продолжается реализация совместной инициативы Совета Федерации и Минобороны России по развитию детско-юношеского движения «Юнармия», — рассказал законодатель.

Глава Комитета СФ напомнил, что в 2020 г. была учреждена памятная медаль Совета Федерации «За проявленное мужество». Памятной медалью награждены 142 ребенка из 57 субъектов Российской Федерации. Это мероприятие получило высокие оценки в гражданском обществе, было широко освящено средствами массовой информации, сообщил сенатор.

По его словам, Комитет не оставляет без внимания и воинские формирования Вооруженных Сил России, находящиеся в Сирии. В декабре сенаторы посетили города Хмеймим и Тартус, изучили условия несения боевого дежурства и быта военнослужащих, пообщались с командованием и личным составом группировки войск.

Виктор Бондарев обратил внимание, что в 2020 г. Комитет уделял особое внимание вопросам химической и биологической безопасности. Это было обусловлено как плановыми мероприятиями, так и новым вызовом мировому сообществу – пандемией коронавируса.

Сенатор указал, что на заседаниях Комитета рассмотрены вопросы нормативно-правового обеспечения строительства и развития войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных Сил России, реализации приоритетных направлений государственной политики в области обеспечения химической и биологической безопасности. Особое внимание Комитета уделялось противодействию распространения новой короновирусной инфекции COVID-19.

Парламентарий подчеркнул, что в течение года Комитет продолжал работу по законодательному обеспечению национальной безопасности Российской Федерации. Комитетом проведено 39 различных заседаний, два из которых выездных. В частности, в Севастополе сенаторами проанализированы правовые и технологические аспекты развития противовоздушной и противоракетной обороны Российской Федерации, а также подготовки граждан Республики Крым и города Севастополя по военно-учетным специальностям в соответствующих учреждениях ДОСААФ России.

Как проинформировал сенатор, Комитет являлся ответственным за рассмотрение 53 федеральных законов. В рамках реализации поправок в Конституцию РФ Советом Федерации одобрены сопровождаемые Комитетом изменения в федеральные законы «О безопасности», «О федеральной службе безопасности», «О внешней разведке». Также внесены поправки в законы «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов», «О днях воинской славы и памятных датах России», «О противодействии экстремистской деятельности».

Завершая выступление, Виктор Бондарев подчеркнул, что развитие конституционных положений в законодательной базе обеспечения обороны и безопасности страны являются залогом экономического роста России. «Главное в нашей деятельности – не останавливаться на достигнутом и с высокой эффективностью законодательно закреплять всенародно одобренные новации жизни».

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