В. Матвиенко: Основные задачи «весенней сессии» связаны с преодолением последствий пандемии и адресной поддержкой граждан

Source: Russia – Council of the Federation

Председатель Совета Федерации открыла весеннюю парламентскую сессию.

Основные задачи на предстоящую «весеннюю сессию», прежде всего, связаны с преодолением последствий пандемии, восстановлением экономики и адресной поддержкой граждан, выходом на траекторию устойчивого развития страны.

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Об этом сказала Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга на открытии 496-го заседания верхней палаты парламента.

«В отличие от многих других государств мы прошли через испытания с гораздо меньшими издержками. В первую очередь, с точки зрения сохранения здоровья и жизней людей. А это, убеждена, самое главное измерение эффективности государства, качества институтов и структур власти», — отметила спикер СФ.

«Мы сохранили общественно-политическую, макроэкономическую, макрофинансовую стабильность. Тем самым мы вновь убедились в огромном жизненном потенциале России. В прочности и дееспособности государственно-политической системы. В высокой степени консолидации общества. И потому не должны ограничиваться лишь, образно говоря, врачеванием ран, нанесённых пандемией», — считает Валентина Матвиенко.

По ее словам, в наступившем году необходимы конкретные шаги на пути достижения национальных целей развития России, определенных главой государства. «Мы видим, что Правительство уже активно включилось в работу по их реализации. Теперь мы со своей стороны должны так же оперативно и качественно приступить к законодательному обеспечению мер, которые позволят стране осуществлять реализацию планов, проектов, призванных обеспечить выход на качественно новый уровень благосостояния граждан, лидерские позиции в области науки, технологий, мировой экономики».

Основные параметры этой масштабной работы будут обозначены в предстоящем Послании Президента Федеральному Собранию, отметила спикер СФ. «В соответствии с его положениями будет уточнен и план нашей деятельности».

В субъектах Федерации началась массовая вакцинация от коронавирусной инфекции российскими вакцинами, сказала глава СФ. «Мы в очередной раз показали уровень компетенции наших учёных и умение в сжатый срок выстроить сложнейшие производственные и логистические цепочки. Вакцинирование – это практически единственный способ как можно быстрее освободиться от ограничений, которые на протяжении многих месяцев буквально сковывали и экономику, и жизнь людей». Валентина Матвиенко поручила отслеживать ход вакцинации в регионах, вести разъяснительную работу среди населения.

Спикер СФ призвала сенаторов работать с максимальной отдачей, держать на контроле практику реализации принятых законов в регионах страны. «Недавно вступили в силу социально значимые законы о расселении аварийного жилья, о регулировании дистанционной занятости. Они напрямую затрагивают интересы миллионов граждан. Наша обязанность как законодателей – внимательно анализировать правоприменительную практику и в случае необходимости без промедления вносить коррективы».

Валентина Матвиенко считает необходимым для парламентариев быть в постоянном контакте с людьми, следить за ценами на продукты питания, на лекарства, оперативно реагировать. «Также предлагаю усилить контроль за рассмотрением обращений граждан, которые поступают в Совет Федерации, сенаторам РФ. Нужно добиваться, чтобы каждое конструктивное обращение получало содержательный отклик».

Есть позитивные примеры, когда из предметного анализа обращений рождаются законодательные инициативы, такую практику нужно активно развивать, отметила Председатель СФ.

«Как палата регионов самое пристальное внимание мы продолжим уделять обеспечению финансовой устойчивости субъектов Федерации. В прошлом году им была оказана значительная помощь. Тем не менее, у регионов должны быть средства не только для выполнения текущих задач, но и для финансирования программ развития», — подчеркнула Валентина Матвиенко.

При этом, считает она, надо учитывать, что ситуация в субъектах Федерации неоднородная. «Общие методики не подходят. Необходим ежемесячный мониторинг финансовой устойчивости регионов и, в случае необходимости, — оперативная помощь. Такое поручение дал Президент страны в ходе встречи с сенаторами в сентябре прошлого года», — напомнила глава верхней палаты.

Важные задачи стоят перед палатой в области социальной политики, сказала спикер СФ. «В первую очередь, это защита прав и интересов семьи и детей. Также необходимо дополнительно поддержать наименее защищённые слои населения, пенсионеров, людей с ограниченными возможностями. Это важнейшая задача не только федеральной, но и региональной власти».

Нужны и дополнительные меры, действенные шаги, направленные на сокращение доли населения, живущего за чертой бедности, считает Валентина Матвиенко. «С участием экспертов, специалистов необходимо тщательно проработать и представить конкретные предложения».

Президентом России создан Фонд для лечения детей с тяжёлыми, в том числе орфанными, заболеваниями «Круг добра», напомнила Валентина Матвиенко. «Это очень важное, социально значимое событие. Полагаю, на первых этапах стоит внимательно следить за эффективностью работы этого нового инструмента в регионах».

В ходе «весенней сессии» целый комплекс мер будет принят для поддержки образования и культуры, сказала глава СФ. Она особо отметила президентский законопроект, направленный на сохранение и развитие уникальной системы подготовки творческих кадров.

В числе приоритетов Совета Федерации – продолжение работы по укреплению экологического благополучия. Значимым направлением остаётся совершенствование управления лесной отраслью, сказала Председатель верхней палаты. «Эта тема затрагивает все субъекты Федерации. Разработанный при участии сенаторов законопроект об усилении контроля за оборотом древесины уже принят в первом чтении. Необходимо, чтобы эта важная инициатива ни в коем случае не «зависла» и стала законом уже в эту сессию».

В наступившем году будет отмечаться юбилей одного из важнейших событий в отечественной и мировой истории – первого полёта человека в космос. «Это крупнейший технологический прорыв двадцатого века, и символично, что решением главы государства юбилейный 2021 год был объявлен в нашей стране Годом науки и технологий», — подчеркнула спикер СФ. «Одна из главных задач в этой сфере сегодня – формирование современной цифровой среды. В ходе весенней сессии мы должны сделать очередные важные шаги в этом направлении».

В первую очередь, считает Валентина Матвиенко, речь идёт о подготовленном с участием сенаторов законопроекте, регулирующем создание цифрового профиля граждан. «Большое значение имеют также проекты законов о биометрии, о создании централизованной информационной системы страхования и ряд других».

Председатель СФ поручила взять на особый контроль ликвидацию «цифрового неравенства» в регионах. «Связь, интернет должны прийти в каждый город, каждый поселок, каждое сельское поселение. Для этого в федеральном бюджете предусмотрены необходимые средства».

Также важно решать вопросы, связанные с кибербезопасностью, отметила она. «В частности, мы неоднократно отмечали необходимость принятия закона, позволяющего во внесудебном порядке блокировать сайты финансовых пирамид и нелегальных кредиторов».

По словам главы палаты, насыщенная повестка сформирована и по линии межпарламентского сотрудничества. «Приоритетным направлением здесь остаётся укрепление взаимодействия с нашими партнёрами из Евразийского экономического союза, Содружества Независимых Государств».

Валентина Матвиенко отметила эффективную работу мониторинговых миссий, в которых принимали участие сенаторы, на парламентских выборах в Казахстане и президентских выборах в Киргизии. «На ближайшие месяцы запланирован ряд визитов в страны СНГ, работа в рамках двусторонних комиссий».

Необходимо наращивать динамику на международном направлении с учетом актуальной обстановки, стремиться к постепенному возвращению к доковидному уровню активности в сфере парламентской дипломатии, подчеркнула глава СФ. «Наступивший год будет отмечен проведением ряда значимых мероприятий под эгидой Совета Федерации. Среди них четвёртый Форум социальных инноваций регионов, девятый Невский международный экологический конгресс, восьмой Парламентский форум «Историко-культурное наследие России», шестой Международный гуманитарный Ливадийский форум, третий Евразийский женский форум. Формат этих мероприятий, возможность и сроки их проведения во многом будут зависеть от эпидемиологической ситуации».

Центральным политическим событием года станут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и муниципальные выборы в рамках единого дня голосования, отметила Валентина Матвиенко. «Они должны пройти в строгом соответствии с действующим законодательством, в честной и прозрачной, конкурентной предвыборной борьбе».

По ее словам, к выборам российское общество подходит сплочённым, ясно понимающим свои цели и приоритеты. «Но, к сожалению, мы не можем исключать попыток вмешательства внешних сил в избирательный процесс. Это реальный вызов сегодняшнего дня, которому мы обязаны противостоять. Любые провокации должны пресекаться на корню», — сказала глава СФ. Она отметила, что Временная комиссия СФ по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ будет регулярно анализировать ситуацию вокруг выборов, докладывать палате обо всех фактах, направленных на дестабилизацию политической ситуации.

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