В. Пономарев представил информацию о своей работе в качестве полномочного представителя Совета Федерации в ЦИК РФ

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор выступил на заседании палаты.

Полномочный представитель Совета Федерации в Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, член Комитета СФ по экономической политике Валерий Пономарев ПономаревВалерий Андреевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Камчатского края выступил на заседании палаты с информацией о своей деятельности за 2020 год.

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По его словам, основная деятельность полномочного представителя СФ в ЦИК РФ направлена на сопровождение федеральных законов и рассмотрение проектов федеральных законов в сфере деятельности избирательных комиссий.

За отчетный период в Совете Федерации рассмотрено 13 законопроектов и одобрено 7 федеральных законов, предусматривающих внесение изменений в избирательное законодательство, сказал парламентарий.

Валерий Пономарев отметил, что в 2020 году в России произошло два крупных избирательных события – Всероссийское голосование по вопросу об одобрении изменения в Конституцию и Единый день голосования 13 сентября, в рамках которого проведено более 9 тысяч кампаний разного уровня в 83 регионах.

«Главной особенностью избирательного цикла Единого дня голосования 2020 года стала высокая политическая конкуренция на всех уровнях выборов и рост политической активности. В условиях пандемии перед избирательной системой стала задача организовать и провести выборы, обеспечив жизнь и безопасность всех участников избирательного процесса».

Сенатор напомнил, что в текущем году состоятся выборы депутатов Государственной Думы. «Общая задача органов исполнительной, законодательной власти и Центральной избирательной комиссии – провести выборы качественно, обеспечить их легитимность, прозрачность и конкурентность».

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