В Совете Федерации проходит 496-е заседание

Source: Russia – Council of the Federation

Председатель СФ Валентина Матвиенко обозначит приоритеты «весенней сессии» парламента, перед сенаторами выступит Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

496-е заседание Совета Федерации начнется с выступления Председателя СФ Валентины Матвиенко. МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга Она обозначит приоритеты деятельности парламентариев в 2021 году, поставит задачи работы верхней палаты на «весеннюю сессию».

Сенаторы рассмотрят Постановление «О пересмотре и отмене нормативных правовых актов, негативно влияющих на деловой климат». Документ был подготовлен по итогам «правительственного часа» с участием Министра экономического развития РФ Максима Решетникова.

Будут заслушаны отчеты о работе за 2020 год Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству, Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, Комитета СФ по обороне и безопасности, Комитета Совета Федерации по международным делам, а также отчет Временной комиссии СФ по совершенствованию правового регулирования в сфере государственного контроля (надзора) и муниципального контроля в Российской Федерации.

Сенаторы заслушают информацию о работе полномочных представителей палаты в Министерстве юстиции РФ, в Генеральной прокуратуре и в Конституционном Суде РФ, в Счетной палате РФ, Центральной избирательной комиссии РФ.

В ходе «правительственного часа» перед сенаторами выступит Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Он расскажет о мерах по повышению устойчивости системы здравоохранения к новым вызовам и ответит на вопросы законодателей.

Сенаторы обсудят актуальные социально-экономические и политические вопросы.

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