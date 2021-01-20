В ходе «парламентской разминки» сенаторы обсудили рост цен в строительной отрасли, обеспечение регионов лекарствами, тему суверенного Интернета и другие вопросы

Source: Russia – Council of the Federation

Сенаторы подготовят вопросы к новой встрече с Председателем Правительства РФ, которая планируется в первом квартале этого года.

На 496-м заседании Совете Федерации сенаторы выступили по актуальным социально-экономическим, политическим и иным вопросам.

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Первый заместитель Председателя Совета Федерации Андрей Яцкин ЯцкинАндрей Владимировичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Ростовской области отметил, что важные вопросы социально-экономического развития страны сенаторы традиционно обсуждают на встрече с Председателем Правительства РФ. По итогам встречи в 2020 г. дано 24 поручения. Как сообщил первый вице-спикер СФ, 22 из них выполнены, а два еще находятся на парламентском контроле.

Андрей Яцкин обратился к коллегам подготовить вопросы к новой встрече с премьер-министром, которая планируется в первом квартале этого года. «Мы должны комплексно и серьезно подготовиться к этой традиционной встрече с Председателем Правительства России».

Председатель Комитета СФ по обороне и безопасности Виктор Бондарев БондаревВиктор Николаевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Кировской области проинформировал о том, что с 8 по 11 января сенаторы приняли участие в наблюдении за проведением выборов депутатов Мажилиса Парламента Республики Казахстан. Члены делегации в качестве международных наблюдателей вошли в составы миссий от Исполкома СНГ, МПА СНГ, ПА ОДКБ, ШОС и Парламентского Собрания Союза Беларуси и России.

Как подчеркнул Виктор Бондарев, парламентские выборы в Казахстане прошли по всем демократическим канонам, соответствовали избирательному законодательству этой страны, и ее международным обязательствам.

Член Комитета СФ по международным делам Сергей Цеков ЦековСергей Павловичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Крым поблагодарил Совет Федерации за поздравление жителей полуострова с Днем Республики, который отмечается 20 января. Он подчеркнул, что теперь Крым вместе с родной страной — Россией, и это сознательный выбор крымчан.

Член Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Сергей Лукин ЛукинСергей Николаевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Воронежской области обратил внимание на рост цен на металлопрокат для строительной отрасли. По словам сенатора, это серьезно влияет на удорожание жилья в целом. Законодатель предложил обратиться в Правительство РФ с просьбой ускорить решение вопроса по стабилизации цен на металлопрокат.

В этой связи председатель Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Олег Мельниченко МельниченкоОлег Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Пензенской области проинформировал, что в начале февраля запланировано мероприятие по этому вопросу с приглашением всех заинтересованных сторон.

Член Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности Сергей Перминов ПерминовСергей Николаевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Ленинградской области сообщил, что в Ленинградской области сложилась эффективная модель образования, в том числе по предоставлению субсидий. Он предложил не менять существующую модель проведения закупок для образовательных учреждений на муниципальном уровне.

Первый заместитель председателя Комитета СФ по обороне и безопасности Александр Ракитин РакитинАлександр Васильевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Карелия проинформировал, что накануне Нового года по традиции сенаторы побывали на российской базе Хмеймим в Сирийской Арабской Республике и пункте базирования флота в Тартусе (Сирия). От имени Совета Федерации парламентарии поздравили военнослужащих с наступающим праздником и вручили пять живых новогодних елей, грамоты и подарки от регионов.

Член Комитета СФ по социальной политике Сергей Горняков ГорняковСергей Васильевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Волгоградской области рассказал о своем участии в акции «Елка желаний» и об исполнении просьбы заболевшей пятилетней Стеллы из Волгоградской области. Ее желание выполнено, и девочку перевели в Национальный медицинский исследовательский центр детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева в Москве.

Заместитель председателя Комитета СФ Татьяна Кусайко КусайкоТатьяна Алексеевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Мурманской области доложила о проведении мониторинга по обеспечению регионов лекарственными препаратами.

Член комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Алексей Пушков ПушковАлексей Константиновичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Пермского края затронул тему суверенного Интернета и указал важность цифрового суверенитета государства на информационном поле. В частности, он сказал о своевременности принятия российскими парламентариями федерального закона о цензуре. Сенатор предложил подготовить соответствующее постановление палаты.

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