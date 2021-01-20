Source: Russia Federal Space

#НПО Лавочкина#Главное#ДЗЗ#Орбитальные группировки#Электро-Л20.01.2021 10:30

Гидрометеорология под контролем

10 лет назад, 20 января 2011 года, на околоземную орбиту был выведен геостационарный гидрометеорологический космический аппарат «Электро-Л» № 1. Это первый спутник в составе космической системы «Электро», разработанный в Научно-производственном объединении имени С.А. Лавочкина (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») с целью обеспечения оперативной гидрометеорологической информацией различных ведомств. Успешная работа аппарата заложила основу для развития данного направления в НПО Лавочкина.

НПО Лавочкина разрабатывает и изготавливает космические аппараты «Электро-Л» в соответствии с Федеральной космической программой России. Космическая система создается с учетом международной координации работ и совместимости по информационным продуктам с космическими аппаратами международной метеорологической спутниковой системы. Аппараты построены по модульному принципу на базе унифицированной космической платформы «Навигатор», также разработанной в НПО Лавочкина. Она имеет лётную квалификацию и предназначена для создания на её основе прецизионных космических аппаратов различного назначения (дистанционное зондирование Земли, космическая астрономия).

В апреле 2012 года российский спутник «Электро-Л» № 1 сделал одно из самых подробных изображений нашей планеты, полученных метеорологическим аппаратом: снимок Земли с небывалым разрешением в 121 мегапиксель (пространственное разрешение 1км/пиксель).

Задачи, решаемые с использованием информации геостационарной гидрометеорологической космической системы «Электро»:

Оперативная гидрометеорология;

гелиогеофизика;

агрометеорология;

мониторинг климата и окружающей среды;

контроль чрезвычайных ситуаций.

Назначение системы «Электро»:

Получение и предварительная обработка (нормализация) многоспектральных снимков облачности и подстилающей земной поверхности в пределах всего наблюдаемого диска Земли;

получение гелиогеофизических данных на высоте орбиты;

сбор и ретрансляция информации с платформ сбора данных;

выполнение телекоммуникационных функций по распространению, обмену гидрометеорологическими и гелиогеофизическими данными;

ретрансляция сигналов от аварийных радиобуев системы КОСПАС-САРСАТ.

Космические аппараты «Электро-Л» обеспечивают круглосуточное получение многоспектральных снимков облачности и подстилающей земной поверхности в пределах всего наблюдаемого диска Земли и передачу их на станции космической связи, расположенные в Европейском, Сибирском, Дальневосточном центрах ФГБУ «НИЦ «Планета». Снимки передаются единым потоком данных вместе с оперативно-контрольной информацией в объёме, необходимом для их обработки, а также с выборкой гелиогеофизической информации.

После обработки указанная космическая информация используется подразделениями Росгидромета для:

Синоптического анализа и прогноза погоды в глобальном масштабе (характер и параметры облачных образований, фронтальные разделы, особенности циркуляции воздушных масс, стихийные гидрометеорологические явления);

анализа и прогноза состояния акваторий морей и океанов (волнение, температура поверхности моря, сгонно-нагонные процессы у побережий);

анализа пространственно-временного изменения состояния снежного покрова, влагозапасов с целью прогноза произрастания сельскохозяйственных культур;

анализа и прогноза условий для полетов авиации (балльность и высота верхней границы облачности, направление и скорость ветра на трех уровнях атмосферы, струйные течения, зоны болтанки летательных аппаратов, зоны развития активной конвекции в атмосфере);

мониторинга климата и глобальных изменений;

контроля чрезвычайных ситуаций (наблюдение районов чрезвычайных ситуаций с целью оценки последствий стихийных бедствий, аварий, катастроф и планирования мероприятий по их ликвидации, контроль возникновения и последствий лесных пожаров);

экологического контроля и охраны окружающей среды (экологический контроль в промышленных районах, выявление загрязнений снежного покрова).

Спутники семейства «Электро-Л» также обеспечивают непрерывные измерения гелиогеофизических данных на высоте орбиты. Полученные и обработанные гелиогеофизические данные позволяют оценить состояние гелиогеофизической обстановки и делать прогнозы космической погоды (в том числе, анализ и прогноз состояния радиационной обстановки в околоземном космическом пространстве и на трассах полетов пилотируемых космических аппаратов, состояния магнитосферы, ионосферы, верхней атмосферы).

Кроме того, система «Электро» является частью российского сегмента международной спутниковой поисково-спасательной системы КОСПАС-САРСАТ, которая обеспечивает предоставление точных своевременных и надежных данных о бедствии и его местоположении, содействуя региональным службам поиска и спасения в оказании помощи попавшим в беду людям.

В настоящее время космическая система «Электро» включает в себя два спутника — «Электро-Л» № 2 (запущен в 2015 года) в точке стояния 14,5° з.д и «Электро-Л» № 3 (запущен в 2019 году) в точке стояния 76° в.д. Особенность этих аппаратов — предоставление информации каждые 30 минут («Электро-Л» № 3 — 15 мин.) Развернуты работы над четвертым аппаратом серии «Электро-Л». В ноябре 2020 года состоялось заседание Государственной комиссии, по результатам которого геостационарная гидрометеорологическая космическая система «Электро» со спутниками «Электро-Л» № 2 и № 3 принята в эксплуатацию для решения целевых задач.

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