Г. Карелова: Необходимо ускорить разработку федеральной программы по модернизации инфекционной службы

Source: Russia – Council of the Federation

Вице-спикер СФ прокомментировала итоги «правительственного часа» с участием Министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко.

В условиях распространения коронавирусной инфекции Совет Федерации и Министерство здравоохранения РФ эффективно взаимодействовали по целому ряду вопросов. Многие предложения, законодательные инициативы сенаторов были поддержаны и уже реализованы. Об этом сообщила заместитель Председателя Совета Федерации Галина Карелова КареловаГалина Николаевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Воронежской области по итогам проведения «правительственного часа» с участием Министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко.

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Вице-спикер СФ отметила дальнейшие направления совместной работы в новых реалиях. «Прежде всего, необходимо ускорить разработку отдельной программы по модернизации инфекционной службы. Первый шаг уже сделан — Министерством разработана соответствующая концепция, но она пока не утверждена. В 2021 году на модернизацию инфекционной службы выделено 17 миллиардов рублей. Очевидно, этих средств будет недостаточно. Мы полагаем, что объем финансирования на эти цели должен быть определен до начала работы над проектом федерального бюджета на новый финансовый год».

В период пандемии изменены подходы к строительству медицинских объектов в пользу быстровозводимых конструкций

Галина Карелова также добавила, что в период пандемии изменены подходы к строительству медицинских объектов в пользу быстровозводимых конструкций. Совместными усилиями федеральных и региональных властей удалось оперативно построить 40 инфекционных госпиталей. «В этой связи Минздраву совместно с Минстроем следует принять соответствующие изменения в нормативные документы, регулирующие требования к проектированию и строительству подобных объектов. При этом важно учитывать возможность развертывания коечного фонда, так называемого «двойного назначения».

Ещё одна важная тема, по словам вице-спикера СФ, — лекарственное обеспечение граждан. По предложению Совета Федерации Правительством принято Постановление, позволяющее временно перевести маркировку на уведомительный режим работы до 1 февраля 2021 года. «Важно принять решение о дальнейших мерах, возможно продлить действие ряда положений этого Постановления, а также совместно с Советом Федерации продолжить мониторинг ситуации с лекарственным обеспечением в регионах. Кроме того, следует принять целый комплекс мер по реабилитации медицинских работников и граждан, перенесших коронавирусную инфекцию», — заключила Галина Карелова.

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