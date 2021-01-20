К. Косачев: Несмотря на пандемические ограничения, нам удалось сохранить в 2020 г. ключевые направления взаимодействия с зарубежными партнерами, используя современные технологические возможности

Source: Russia – Council of the Federation

В течение 2020 г. Комитетом было рассмотрено 49 федеральных законов, 33 из которых – о ратификации международных договоров Российской Федерации.

На 496-м заседании Совета Федерации был представлен Отчет Комитета СФ по международным делам о работе за 2020 г.

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По этому вопросу выступил председатель Комитета СФ Константин Косачев. КосачевКонстантин Иосифовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Марий Эл

Как отметил сенатор, несмотря на то, что мировая пандемическая обстановка 2020 г. наложила известные ограничения на форматы и интенсивность парламентской дипломатии, удалось сохранить ключевые направления взаимодействия с зарубежными партнерами, максимально используя при этом передовые технологические платформы и инструменты.

Парламентарий подчеркнул, что в дополнение к традиционным направлениям деятельности в 2020 г. центральными темами работы как Комитета стали мероприятия, посвященные 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

«В течение 2020 года Комитетом было рассмотрено 49 федеральных законов, 33 из которых – о ратификации международных договоров Российской Федерации. Проведено 56 консультаций по назначению и отзыву дипломатических представителей Российской Федерации в иностранных государствах и международных организациях», — сообщил Константин Косачев.

Комитет СФ инициировал и провел ряд мероприятий, посвященных этой исторической дате. Так, центральным событием стала организованная 7 мая 2020 г. по инициативе Комитета на базе МИА «Россия сегодня» международная парламентская видео-конференция, посвященная 75-летию Победы над нацизмом. В мероприятии приняли участие Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, а также руководство парламентов стран СНГ, парламентарии из государств Центральной и Восточной Европы, депутаты Европарламента, видные политические и общественные деятели.

20 мая 2020 г. по инициативе Комитета было принято Обращение Совета Федерации к парламентам иностранных государств и народам мира в связи с 75-летием Победы над нацизмом.

По словам Константина Косачева, состоялось более 100 встреч членов Комитета с парламентариями иностранных государств, представителями дипломатического корпуса в Российской Федерации, зарубежными общественными деятелями, представителями международных организаций.

Как и в предыдущие годы, сказал председатель Комитета СФ, приоритетное внимание Комитета уделялось работе в составе делегации Совета Федерации в делегации Федерального Собрания России в Межпарламентской Ассамблее государств – участников Содружества Независимых Государств (МПА СНГ).

Также делегация Совета Федерации в течение 2020 г. принимала активное участие в работе Парламентской ассамблеи Совета Европы. В условиях пандемии COVID-19 мероприятия Парламентской ассамблеи состоялись в дистанционном формате (за исключением январской сессии, в ходе которой полномочия российской делегации были подтверждены в полном объеме).

Важным аспектом многостороннего парламентского взаимодействия в условиях пандемии Константин Косачев назвал гуманитарное сотрудничество. Сенатор напомнил, что по поручению Председателя Совета Федерации в ответ на просьбу Председателя Центральноамериканского парламента Нади де Леон Торрес в Коста-Рику в июле 2020 г. Комитетом была организована доставка гуманитарной помощи (100 наборов российских тест-систем для проведения 10 тыс. исследований по выявлению коронавируса), предназначенная для жителей Гватемалы, Сальвадора, Гондураса, Никарагуа, Панамы и Доминиканской Республики.

Глава Комитета СФ обратил внимание, что в новых условиях продолжалась работа по развитию и укреплению сотрудничества в двусторонних форматах. Комитет обеспечил участие представителей Совета Федерации в международном наблюдении также за выборами.

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