М. Мурашко рассказал на заседании СФ о мерах по повышению устойчивости системы здравоохранения к новым вызовам

Source: Russia – Council of the Federation

Министр здравоохранения РФ выступил в рамках «правительственного часа».

Министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко рассказал на заседании Совета Федерации о мерах по повышению устойчивости системы здравоохранения к новым вызовам. Выступление состоялось в рамках «правительственного часа».

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Министр отметил, что новая коронавирусная инфекция значительно поменяла ландшафт экономики в целом в стране и за рубежом, оказав влияние на деятельность всей системы здравоохранения в мире.

Михаил Мурашко проинформировал об инновационных управленческих решениях в период борьбы с пандемией. «Перед нами стояла задача обеспечить качественную помощь на всей территории страны».

По его словам, беспрецедентный спрос получили телемедицинские консультации. «Нами были впервые созданы федеральные дистанционные консультационные центры по анестезиологии и реанимации для взрослых, детей и беременных». По мере накопления опыта часть полномочий была делегирована, в том числе в региональные консультационные центры.

Михаил Мурашко отметил, что, несмотря на распространение коронавируса, в 2020 году Министерство реализовало масштабные проекты в сфере цифрового здравоохранения. В частности, был реализован проект по созданию вертикально интегрированной информационной системы по онкологическим пациентам. В 2020 году начата разработка аналогичных систем в области кардиологии, акушерства и гинекологи и неонаталогии. На сайте госуслуг заработал сервис «Мое здоровье». Сформирован федеральный регистр льготного лекарственного обеспечения…

Министр ответил на вопросы сенаторов, которых интересовали такие темы, как объемы поставок вакцин от коронавируса в регионы, укомплектованность медицинских учреждений первичного звена в сельской местности, модернизация инфекционной службы, обеспечение больных глюкометрами, перспективы создания медицинского кластера в Заполярье, качество питьевой упакованной воды и другие.

По итогам обсуждения принято соответствующее Постановление СФ. Документ представила председатель Комитета СФ по социальной политике Инна Святенко. СвятенкоИнна Юрьевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти города Москвы

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