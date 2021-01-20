О. Мельниченко: За отчетный период Комитет рассмотрел и поддержал 115 федеральных законов в сфере своей ответственности

Source: Russia – Council of the Federation

Глава Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера представил Отчет о работе за 2020 г.

В ходе 496-го заседания Совета Федерации сенаторы заслушали Отчет Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера о работе за 2020 год.

Смотрите также

По этому вопросу выступил председатель Комитета СФ Олег Мельниченко. МельниченкоОлег Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Пензенской области

«2020 год в условиях пандемии выдался не простой. Вместе с тем нам удалось оперативно перестроиться и наладить работу в тех условиях, в которых мы все сейчас оказались», — отметил сенатор. «За отчетный период нами было рассмотрено и поддержано 115 федеральных законов в сфере ответственности Комитета».

Олег Мельниченко выделил наиболее значимые из них в сфере жилищно-коммунального хозяйства, в области градостроительной политики, в сфере местного самоуправления, в области социально-экономического развития Дальнего Востока и Арктики. Среди них, в частности, предоставление регионам сверхлимитной финансовой поддержки из аварийного жилищного Фонда для ускорения переселения граждан из аварийного жилья, снижение расходов на оплату коммунальных услуг по отоплению для собственников помещений, оборудованных индивидуальными и общими приборами учета тепловой энергии, решение проблемы переселения граждан из ветхого и аварийного жилья, продление до 1 марта 2026 г. так называемой «дачной амнистии», закрепление на федеральном уровне правовых гарантий непосредственного участия граждан в определении направлений расходования средств местных бюджетов и другие.

Парламентарий подчеркнул, что в прошедшем году Комитет СФ подготовил и провел более 60 мероприятий. Так, в рамках реализации Посланий Президента РФ Федеральному Собранию России состоялись мероприятия по вопросам совершенствования законодательного обеспечения развития горнодобывающей промышленности Дальнего Востока и Байкальского региона, государственной жилищной политики, в части обеспечения жильем граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, а также решение проблем строительной отрасли после перехода на использование счетов эскроу и другие.

По словам Олега Мельниченко, Комитет также обеспечил проведение важных выездных мероприятий. Он обратил внимание на выездное совещание в городе Норильске по актуальным вопросам его социально-экономического развития. По его итогам принято Постановление СФ «О социально-экономическом развитии города Норильска Красноярского края», в котором сформулированы рекомендации органам государственной власти, компании «Норильский никель», направленные на обеспечение комплексного и устойчивого развития города, решение наиболее насущных проблем.

Кроме этого Комитет провел выездное совещание на тему «Развитие транспортно-логистического потенциала Камчатского края: Северный морской путь и авиаперевозки» в городе Петропавловске-Камчатском, «круглый стол» на тему «Развитие сети автомобильных дорог в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа».

«Рекомендации Комитета федеральным органам государственной власти по проведенным мероприятиям уже находят свое отражение в постановлениях Правительства РФ и других нормативных актах и будут реализованы», — заявил глава Комитета СФ.

Олег Мельниченко напомнил, что в 2020 г. в Совете Федерации состоялись Дни Ненецкого автономного округа и Сахалинской области, а также прошли два совещания, в рамках которых сенаторы рассмотрели реализацию 16 постановлений СФ «О государственной поддержке социально-экономического развития регионов». Средний процент их исполнения составил около 90 процентов, подчеркнул парламентарий.

Особо Олег Мельниченко выделил участие Комитета в подготовке и проведении VII форума регионов Беларуси и России. Была обеспечена детальная подготовка 7 соглашений, процедура подписания которых впервые проходила в режиме видеоконференции.

Из приоритетных направлений работы Комитета на период 2021 года, Олег Мельниченко считает важным запланированную работу посвященную новым задачам органов местного самоуправления в рамках единой системы публичной власти в связи с принятыми изменениями в Конституцию РФ, вопросу законодательного определения правового статуса апартаментов, особенностям жилищного строительства в Арктической зоне РФ и возможным мерам, по его развитию, решению в ближайшее время вопроса о завершении мероприятий по переселению граждан из непригодного для проживания жилья, расположенного в зоне Байкало-Амурской магистрали, а также актуальным вопросам реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

Олег Мельниченко обратил внимание, что детальный Отчет представлен на сайте СФ в сети Интернет.

MIL OSI