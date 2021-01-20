Подведены итоги реализации грантового проекта по созданию физкультурно-спортивных клубов «Привычка быть здоровым» в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни»

Source: Russia Ministry of Sport

Некоммерческая организация «Фонд поддержки и развития физической культуры и спорта» (Фонд «Спорт») подвела итоги проекта по созданию физкультурно-спортивных клубов «Привычка быть здоровым». Проект был реализован в сотрудничестве со Всероссийским физкультурно-спортивным обществом «Трудовые резервы» при финансовой поддержке Министерства спорта Российской Федерации в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография».

При реализации проекта были созданы и начали свою работу физкультурно-спортивные клубы на базе двух предприятий отечественной промышленности: АО «Ижевский электромеханический завод «Купол», г. Ижевск (Удмуртская Республика) и АО «Центральный научно-исследовательский институт «Буревестник», г. Нижний Новгород (Нижегородская область).

В рамках проекта была разработана методика превентивной физической культуры (МПФК), отличительной особенностью которой являются механизмы оздоровительного воздействия физических упражнений на организм человека, а также технология улучшения физического состояния и здоровья работающего населения всех возрастов. Регулярные занятия по данной методике позволят сотрудникам предприятий решить и предотвратить последствия для здоровья, вытекающие из малоподвижного образа жизни, с которым они зачастую сталкиваются во время тяжёлого физического труда.

Всего в период работы над проектом были обучены пять инструкторов-методистов, которые уже сейчас ведут занятия, руководствуясь МПФК, для почти 1000 сотрудников вышеуказанных предприятий.

Проект «Привычка быть здоровым» получил высокую оценку со стороны сотрудников и руководителей предприятий, представителей региональных и муниципальных властей, а также отмечен как эффективный инструмент для достижения целей, обозначенных Указом Президента Российской Федерации № 474 от 21 июля 2020 года «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» – увеличение до 70 % доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом.

Пресс-служба Минспорта России

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