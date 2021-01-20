Source: Russia Federal Space

#ЦПК#Главное#Пилотируемая космонавтика#МКС#МКС-65#Союз МС-1820.01.2021 18:03

Подготовка к ВКД – сложная и ответственная процедура

До трёх выходов в открытый космос может выполнить экипаж МКС-65 в предстоящей экспедиции на Международную космическую станцию. Целью внекорабельной деятельности космонавтов станет поэтапная интеграция модуля «Наука» в российский сегмент МКС. По словам космонавта Роскосмоса Петра Дуброва, каждый из возможных выходов поочередно отрабатывается в гидролаборатории в процессе испытаний ее систем.

Во время погружения космонавты проводят под водой в среднем около четырёх часов. Затем участники испытательного процесса обсуждают, насколько успешно удалось его провести. Детальный разбор действий возможен благодаря тому, что ведётся подводная видеосъёмка.

«Подготовка ко внекорабельной деятельности — процедура достаточно сложная, как и сама эта деятельность, — пояснил Пётр Дубров. — В открытом космосе она всегда осуществляется двумя космонавтами в целях обеспечения безопасности. Если с кем-то вдруг случится непредвиденная ситуация, напарник выполнит операцию по его спасению и обратному шлюзованию. Кстати, сам шлюзовой модуль рассчитан только на двоих, поэтому, к примеру, втроём выйти в открытый космос невозможно».

Первый опыт погружения у Петра Дуброва состоялся ещё в то время, когда он проходил общекосмическую подготовку и отрабатывал типовые действия. Затем в качестве дублёра выполнял реальные задачи, которые стояли перед экипажем МКС-64 на этапе их подготовки к полёту. Сейчас космонавт участвует в испытаниях уже не как дублёр, а как член основного экипажа МКС-65.

Запуск транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-18» с экипажем 65-й длительной экспедиции планируют осуществить в апреле 2021 года. До старта остается не так много времени, поэтому подготовка к космическому полету идет в Центре подготовки космонавтов интенсивном режиме.

MIL OSI