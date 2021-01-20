Совет Федерации выразил серьезную обеспокоенность продолжающимся ущемлением прав русских и русскоязычных граждан Украины

Source: Russia – Council of the Federation

Принято соответствующее заявление верхней палаты российского парламента.

Совет Федерации выражает серьезную обеспокоенность в связи с тем, что на Украине продолжаются ущемления прав русских и русскоязычных граждан страны.

Об этом говорится в принятом на 496-м заседании СФ заявлении верхней палаты российского парламента. Документ представил председатель Комитета СФ по международным делам Константин Косачев КосачевКонстантин Иосифовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Марий Эл .

Смотрите также

По его словам, непосредственным поводом для рассмотрения этой темы стало вступление в силу 16 января 2021 года нормы закона Украины «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Отныне все поставщики услуг независимо от формы собственности должны обслуживать потребителей и предоставлять информацию о товарах и услугах на украинском языке. «Речь идет о запрете использования русского языка в самой массовой потребительской среде. Причем к этому принуждают и частный бизнес, а самих людей поощряют к откровенному доносительству», считает сенатор.

«Это только вершина айсберга, проблема более глубокая, она хорошо известна, мы неоднократно к ней обращались. В последние годы эта проблема обострилась до предела», — подчеркнул Константин Косачев.

В своем заявлении Совет Федерации отмечает, что указанный Закон был разработан еще при предыдущем руководстве Украины. Нынешний Президент

Украины Владимир Зеленский обещал своим избирателям тщательно проанализировать этот законодательный акт на предмет соблюдения в нем конституционных прав и свобод граждан, их интересов. Однако на деле украинские власти фактически оказались неспособными противостоять националистическим силам, атмосфере шовинизма и межнациональной вражды, которая складывается в стране при активном содействии органов власти всех уровней.

«В Заявлении Совета Федерации в связи с дискриминацией русскоязычных граждан Украины, сделанном в июле 2020 года, было подчеркнуто, что «политика насильственной украинизации стала одной из ключевых причин возникновения внутриукраинского конфликта в Донбассе, жертвами которого уже стали тысячи людей», — напомнил Константин Косачев. «Приходится констатировать, что ситуация в Донбассе еще больше обострилась. Поэтому прямую ответственность за новые жертвы в зоне конфликта несет нынешнее руководство Украины».

Совет Федерации отмечает, что властям Украины бесполезно указывать даже на самые очевидные и вопиющие ущемления прав русских и русскоязычных граждан, поскольку для правящих в стране с 2014 года сил насильственная украинизация и создание моноэтнического государства — осознанный выбор, хотя и разрушающий целостность самого государства изнутри.

«Одним из последствий государственного переворота на Украине в 2014 году стала ее критическая зависимость от внешних сил — Соединенных Штатов Америки и стран Европейского союза. Тем самым политическая ответственность за продолжающиеся нарушения Украиной ее международно-правовых обязательств в части соблюдения прав национальных меньшинств должна также возлагаться на государства, называющие себя союзниками Украины», — говорится в документе.

Сенаторы Российской Федерации обращаются с призывом к западным союзникам Украины и международным правозащитным организациям задействовать все доступные им инструменты влияния на власти Украины для незамедлительного устранения массовых ущемлений прав русских и русскоязычных граждан в стране, объявившей о своей приверженности европейским ценностям. «При этом необходимо отметить, что в самих Соединенных Штатах Америки и странах Европейского союза националистические силы подвергаются решительному осуждению. Однако в соседних с Россией государствах Западом активно поощряются любые формы национализма, включая радикальные, если они носят ярко выраженный антироссийский характер».

Совет Федерации считает, что Закон Украины «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» не только нарушает международно-правовые обязательства Украины, как и права миллионов ее граждан, но и противоречит непосредственно Конституции Украины, гарантирующей свободное развитие, использование и защиту русского и других языков национальных меньшинств. «Власти Украины упорно уничтожают то, что является достоянием любого цивилизованного общества, — многоязычие и многокультурность, которые объективно могли бы быть естественными конкурентными преимуществами Украины в современном мире. Вместо этого они обрекают страну стать второстепенным и периферийным квазиевропейским государством».

Совет Федерации обращает внимание Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека, Верховного комиссара Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе по делам национальных меньшинств, Комиссара Совета Европы по правам человека, Специального представителя Европейского союза по правам человека, Бюро Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе по демократическим институтам и правам человека, парламенты государств — членов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе на непрекращающиеся ущемления прав русских и русскоязычных граждан Украины, а также считает необходимым провести обсуждение данной проблемы в Парламентской ассамблее Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе и Парламентской ассамблее Совета Европы.

MIL OSI