Совет Федерации заслушал информацию полномочного представителя СФ в Министерстве юстиции РФ о работе за 2020 год

Source: Russia – Council of the Federation

С отчетом перед палатой выступил Сергей Фабричный.

Сенаторы заслушали информацию полномочного представителя СФ в Министерстве юстиции РФ, члена Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности Сергея Фабричного ФабричныйСергей Юрьевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Новгородской области о работе за 2020 год.

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Сенатор рассказал об исполнении в 2020 году рекомендаций парламентских слушаний на тему «Обеспечение государственными и муниципальными заказами учреждений уголовно-исполнительной системы». 11 февраля 2021 года по договоренности с руководством ФСИН будет проведено всероссийское онлайн-совещание по выполнению рекомендаций Совета Федерации.

Сенатор отметил, что по теме трудоустройства осужденных за 2020 год подготовлены практические модельные решения, в частности на базе исправительных учреждений Новгородской области.

В завершающей стадии согласования находится проект изменений в Постановление Правительства, расширяющий перечень товаров, производимых учреждениями и предприятиями уголовно-исполнительной системы, закупка которых может осуществляться заказчиком у единственного поставщика, сообщил парламентарий. «Таким образом создаётся база — нормативная и производственная для возможности развития собственных производств системы ФСИН России, как для самообеспечения учреждений конкретной области, так для обеспечения нужд других учреждений уголовно-исполнительной системы, а также решения вопросов продовольственной безопасности исправительных учреждений».

Кроме того, рассказал Сергей Фабричный, во исполнение поручения Председателя СФ подготовлен и 16 декабря 2020 г. принят в первом чтении сенаторский законопроект «О внесении изменений в Основы законодательства Российской Федерации о нотариате» в целях совершенствования системы оплаты нотариальных действий.

В контексте взаимодействия между верхней палатой парламента и Министерством продолжается работа по подготовке проекта нового Кодекса РФ об административных правонарушениях, отметил сенатор. «Совет Федерации как палата регионов выступил связующим звеном между субъектами Федерации и его разработчиками. Комитет СФ по конституционному законодательству и государственному строительству провел большую работу по мониторингу и обобщению предложений регионов, их поступило более трехсот».

Благодаря совместной работе в проекте КоАП найдены приемлемые алгоритмы нормативного решения таких злободневных для региональной практики проблем, как разграничение полномочий между Федерацией и ее субъектами, закрепление составов правонарушений в сфере благоустройства и самостоятельного состава, защищающего тишину и покой граждан в ночное время.

Кроме того, рассказал сенатор, Комитет СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности активно участвует в подготовке проекта Федерального закона «О внесении изменений в Закон Российской Федерации «О защите прав потребителей» и Федерального закона «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)» в части создания правовой основы для развития системы альтернативных онлайн-механизмов урегулирования споров в потребительской сфере.

Проект федерального закона предполагает внедрение цифровых технологий и платформенных решений в сферах государственного управления и оказания государственных услуг, в том числе в интересах населения и субъектов малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, а также нормативно-правовое регулирование в сфере информационных технологий при формировании государственных информационных ресурсов и обеспечение доступа к ним.

Эта работа ведется не только с Минюстом России, но и с Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ и будет продолжена, отметил сенатор.

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