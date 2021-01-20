Совещание по вопросу реализации интеграционных проектов на пространстве ЕАЭС

Source: President of Russia – Kremlin

В.Путин: Уважаемые коллеги, добрый день!

Первый вопрос: из тех, кто принимал участие в крещенских купаниях, все здоровы, всё в порядке, все на рабочих местах? Слава Богу.

Наше сегодняшнее совещание посвящено стратегически важной, приоритетной теме – развитию интеграционных процессов. Ключевое значение здесь, конечно же, принадлежит Евразийскому экономическому союзу, который мы с партнёрами создали 6 лет назад.

За это время, несмотря на непростую внешнюю конъюнктуру, удалось сделать многое. Так, в 2019 году взаимный товарооборот государств Союза вырос по сравнению с 2015 годом на 35 процентов и составил 61,6 миллиарда долларов. Увеличилась вопреки некоторым прогнозам и доля стран Евразэс во внешней торговле России: с 7,8 процента в 2015 году до 8,6 процента в 2020-м. Устойчивыми темпами развивается внешняя торговля стран – членов Евразэс в целом: её прирост составил 27 процентов.

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Такая позитивная динамика достигнута в значительной мере благодаря совместным усилиям, направленным на снятие барьеров на пути движения товаров, услуг, капиталов и рабочей силы между странами Союза. В большинстве секторов экономики общие рынки уже созданы и успешно работают. По остальным движение в этом направлении, решение практических вопросов, поиск оптимальных моделей продолжаются.

Примером такого успешного нахождения компромисса между государствами – членами Союза, выработки общих подходов стало создание единого рынка в столь чувствительном, социально-значимом секторе экономики как производство и оборот лекарств и медицинских изделий. С 1 января текущего года регистрация всех лекарственных средств в странах Евразэс осуществляется по единым правилам и процедурам. Это крайне важно сейчас, мы все это прекрасно понимаем, когда наши страны сталкиваются с общим вызовом – эпидемией коронавируса, и нам нужно эффективно координировать усилия для защиты жизни и здоровья граждан.

Последовательно расширяется единый рынок услуг Союза. Он уже включает 53 сектора, а в текущем году охватит ещё пять направлений.

Отмечу также, что государствами – членами Союза утверждена Концепция формирования общего финансового рынка Евразэс. Ведётся подготовка к созданию общего электроэнергетического рынка. Мы приступили к реализации программы формирования общих рынков газа, нефти и нефтепродуктов. Это сложный вопрос.

Но очевидно также, что эпидемия коронавируса, её последствия сказались на положении дел в экономике и социальной сфере наших государств в целом. Мы это всё должны учитывать. Сократился валовой внутренний продукт, промышленное производство, снизились объёмы торговли, что в итоге отразилось – к сожалению, не могло не отразиться – и на рынке труда. Сейчас важно использовать механизмы интеграции, чтобы восстановить деловую активность, добиться роста занятости, а значит и доходов людей.

В этой связи обсудили месяц назад вместе с коллегами по Евразэс, что можно сделать для выправления ситуации, для выхода на траекторию устойчивого экономического роста. Была утверждена Стратегия развития евразийской интеграции до 2025 года, которая предполагает завершение формирования к этому времени в рамках Союза общего рынка товаров, услуг, капитала, рабочей силы, а также единого цифрового пространства, что чрезвычайно важно, на мой взгляд, в сегодняшних условиях.

Отмечу, что на реализацию этих целей будут направлены и действия казахстанского председательства в Союзе, которое стартовало с 1 января текущего года. Президент Казахстана об этом говорил. Мы такие приоритеты коллег полностью поддерживаем.

Давайте начнем обсуждение наиболее актуальных аспектов интеграционного строительства на евразийском пространстве, в том числе с точки зрения их эффективной координации с планами и работой Правительства Российской Федерации по достижению национальных целей развития.

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