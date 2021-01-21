А. Кутепов подготовил законопроект для поддержки экспорта табачной продукции, производимой на территории РФ

Source: Russia – Council of the Federation

Документ направлен в Правительство для получения заключения.

Председатель Комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов КутеповАндрей Викторовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Санкт-Петербурга подготовил изменения в Налоговый кодекс РФ, которые позволят устранить административные барьеры, препятствующие развитию экспорта табачной продукции за пределы РФ.

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Андрей Кутепов отметил, что в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт» на различные меры поддержки экспортной деятельности Правительство РФ планирует выделить около 1 триллиона рублей. «В то же время, решение поставленных Президентом РФ задач может и должно подкрепляться мерами, не требующими расходов федерального бюджета, а именно — устранением административных барьеров, препятствующих развитию экспорта в различных отраслях экономики, а также путем уточнения избыточно широких ограничительных мер, содержащихся в действующих нормативно-правовых актах».

Сенатор напомнил, что в 2016 году в Налоговый кодекс были внесены изменения, устанавливающие дополнительное налогообложение табачной продукции в период с 1 сентября по 31 декабря, исходя из объемов ее реализации в предыдущем календарном году.

При этом формулировка нормы не содержит прямого указания на подакцизные товары, произведенные для реализации на территории Российской Федерации (то есть подлежащие акцизному налогообложению в соответствии с законодательством РФ). В результате при расчете среднемесячного объема реализованных подакцизных товаров в предыдущем календарном году и при расчете объема реализованных подакцизных товаров в период с 1 сентября по 31 декабря текущего календарного года, также включается объем подакцизных товаров, реализованных на экспорт, в том числе на территорию государств-членов Евразийского экономического союза.

Андрей Кутепов пояснил, что включение в расчет повышающего коэффициента вывозимой с территории Российской Федерации продукции, не подлежащей акцизному налогообложению, ведёт к увеличению акцизной нагрузки на табачные изделия, производимые для реализации на территории РФ. Это, в свою очередь, не стимулирует производителей развивать экспортный потенциал и увеличивать поставки продукции, произведенной на территории Российской Федерации, на экспорт. «Данное обстоятельство приводит к вынужденному снижению экспортных объемов в конце календарного года, а в результате – к переносу производственных мощностей на фабрики в странах, где подобные ограничения отсутствуют».

Для устранения препятствий для развития экспорта российских табачных изделий предлагается исключить из расчетной формулы повышающего коэффициента объемы продукции, поставляемой на внешние рынки с территории Российской Федерации, считает сенатор.

«Принятие предлагаемых изменений позволит поддержать развитие экспорта табачной продукции, производимой на территории РФ», — сказал парламентарий.

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