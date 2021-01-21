А. Пушков: Необходимо ввести реальное, в том числе уголовное наказание для треш-стримеров, унижающих человеческое достоинство

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор провел заседание Временной комиссии СФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ.

Председатель Временной комиссии СФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков ПушковАлексей Константиновичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Пермского края провел заседание комиссии на тему «Совершенствование законодательства РФ с целью противодействия треш-стримам».

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В заседании приняли участие сенаторы РФ Александр Башкин, БашкинАлександр Давыдовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Астраханской области Сергей Березкин, БерезкинСергей Владимировичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Ярославской области Вадим Деньгин, ДеньгинВадим Евгеньевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Брянской области Ольга Ковитиди, КовитидиОльга Федоровнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Крым Игорь Морозов, МорозовИгорь Николаевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Рязанской области Ирина Рукавишникова, РукавишниковаИрина Валерьевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ростовской области заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзора) Вадим Субботин, статс-секретарь – Заместитель директора Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинга) Герман Негляд, начальник Научно-исследовательского института МВД России Валерий Кожокарь, заведующий центром уголовного, уголовно-процессуального законодательства и судебной практики Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ Станислав Нудель, представители Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека, Следственного комитета РФ, МВД России, Генеральной прокуратуры РФ, Университета прокуратуры РФ, эксперты.

Алексей Пушков выступил с докладом на тему «Треш-стримы как практика, унижающая человеческое достоинство и угрожающая жизни человека, и возможные направления совершенствования российского законодательства с целью противодействия ей».

Мы видим, что сейчас происходит во всем мире, где интернет-пространство используется либо в политических, либо в коммерческих, рекламных целях

Сенатор указал, что тему нужно рассматривать в контексте необходимости регулирования интернет-пространства в целом. «Мы видим, что сейчас происходит во всем мире, где интернет-пространство используется либо в политических, либо в коммерческих, рекламных целях. Регулирование интернет-пространства стало важной частью совершенствования законодательства во многих странах. Этим сейчас активно занимается Евросоюз, в Соединенных Штатах ставят вопрос о том, чтобы лишить монопольного положения крупнейшие интернет-платформы».

Председатель Временной комиссии отметил, что указанные проблемы возникают в связи с появлением качественно нового информационно-общественно-политического ресурса – интернета. «Этот новый феномен нуждается в новых законодательных подходах».

«Так называемые стримы превратились в часть интернет-деятельности и интернет-потребления, которая вызывает вопросы. Нас беспокоит достаточно узкий, скандальный их сегмент, то есть треш-стримы, содержащие элементы насилия, унижения человеческого достоинства, потенциал для совершения преступлений, то есть нанесения ущерба здоровью или жизни человека. Это становится все более распространенным явлением, и возникла идея, что нужно законодательно отреагировать на эту форму интернет-деятельности».

Сенатор сообщил, что только за последние месяцы стало известно о ряде случаев доведения до смерти, самоубийства и жестоких побоев в ходе треш-стримов. Широкую известность получили прямые включения, в ходе которых участников закапывали в могилу, заставляли есть испорченные продукты, обливали зелёнкой, оплевывали, оскорбляли и подвергали другим унижающим человеческое достоинство действиям. Треш-стримы нередко сопровождаются употреблением ненормативной лексики, трансляцией распития алкогольных напитков, употребления наркотиков, сцен порнографического характера и др.

По мнению Алексея Пушкова, необходимо ввести реальное, в том числе, уголовное наказание для треш-стримеров. «Также следует изучить возможности перекрытия перевода денег треш-стримерам и обязать интернет-платформы мониторить и блокировать подобного рода контент», — отметил он, подчеркнув, что тема сложная и нуждается в серьезной проработке.

В целях совершенствования законодательства сенатор, в частности, предложил дополнить статью 282 УК РФ пунктом 3 следующего содержания: «Действия, содержащие унижение человеческого достоинства, с применением или с угрозой применения насилия, физических идевательств, оскорблений и других форм хулиганского поведения, умаляющего достоинство личности, совершенные публично с использованием сети интернет в режиме реального времени или видеозаписи с целью извлечения материальной или иной («наращивание популярности») выгоды, наказываются штрафом в размере от 300 тысяч до 600 тысяч рублей, или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до пяти лет, либо принудительными работами на срок от двух до пяти лет с лишением права заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, либо лишением свободы на срок от трех до шести лет».

«Это предварительное предложение для последующего обсуждения», — отметил Алексей Пушков.

Кроме того, председатель Временной комиссии полагает, что интернет-платформам необходимо предписать самим фильтровать треш-стримы. «Сейчас все чаще в международной практике государства или объединения государств – такие, как Евросоюз, предписывают или собираются предписать интернет-платформам самим фильтровать свой контент».

«Нужно вводить в оборот понятие интернета как общественного пространства. Допуская треш-стримы, мы поощряем определенные инстинкты потребителей, которые поощрять не нужно. Интернет имеет большое воздействие на психологию, особенно психологию молодых людей, и он не должен быть зоной вседозволенности. У такого законодательства будет важная ограничительная и воспитательная функция», — заключил Алексей Пушков.

Алексей Пушков

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Заседание Временной комиссии СФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ

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Заседание Временной комиссии СФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ

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Заседание Временной комиссии СФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ

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Алексей Пушков

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Вадим Деньгин

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Заседание Временной комиссии СФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ

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Алексей Пушков

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Алексей Пушков

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Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ирина Рукавишникова указала на сложность блокировки треш-стримов. «Сложно предугадать, как будут развиваться события в прямом эфире и будет ли совершено преступление».

По мнению сенатора, следует ввести отслеживание начисления денежных средств, поскольку все такие треш-стримы — возмездные. «Самое важное — сосредоточиться на последствиях событий, которые транслируются. Все они подпадают под понятие уголовно наказуемых деяний», — отметила она. Ирина Рукавишникова также подчеркнула, что проблема требует комплексного подхода. «Очень важно мнение специалистов, особенно с точки зрения технических возможностей блокировки такого контента».

Председатель подкомитета по административному праву Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Александр Башкин обратил внимание на то обстоятельство, что транслируемый поток (стрим) часто сохраняется в интернете, что способствует увеличению количества зрителей. По его мнению, следует подумать о возможности внесудебной блокировки сайтов, транслирующих треш-стримы или сохраняющих их содержание.

Председатель подкомитета по вопросам судебной власти, прокуратуры, защиты прав и свобод граждан Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди выступила с рядом конкретных законодательных инициатив и предложила создать рабочую группу с привлечением экспертного сообщества для подготовки соответствующих изменений в законодательство. Это решение было поддержано председателем Временной комиссии и участниками заседания.

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