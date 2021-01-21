Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#ЦНИИмаш#ЦУП#Главное#МКС#МКС-64#Прогресс МС-14#Союз МС-17#Союз МС-1821.01.2021 23:15

Высоту орбиты МКС увеличили на 1,2 км

В соответствии с программой полёта Международной космической станции 21 января 2021 года специалисты российского Центра управления полетами ЦНИИмаш (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») провели коррекцию её орбиты. Для этого двигатели транспортного грузового корабля «Прогресс МС-14», пристыкованного к служебному модулю «Звезда» российского сегмента МКС, были в автоматическом режиме включены в 19:14 по московскому времени.

Коррекция орбиты прошла в полном соответствии с расчётными данными. Двигатели грузового корабля проработали в течение 417,5 с., в результате чего средняя высота орбиты станции увеличилась на 1,25 км и составила 419,79 км. По информации службы баллистико-навигационного обеспечения ЦУП ЦНИИмаш, параметры орбиты МКС теперь составляют:

Период обращения: 92,91 мин;

наклонение орбиты: 51,66 град;

минимальная высота над поверхностью Земли: 420,09 км;

максимальная высота над поверхностью Земли: 436,17 км.

Данный маневр выполнен для формирования баллистических условий перед запуском пилотируемого корабля «Союз МС-18» и посадкой спускаемого аппарата корабля «Союз МС-17», которые запланированы в апреле 2021 года. Предыдущая коррекция орбиты МКС была выполнена 12 ноября 2020 года двигателями грузового корабля «Прогресс МС-14» с повышением средней высоты орбиты станции на те же 1,2 километра.

В настоящее время на борту Международной космической станции работает экипаж 64-й длительной экспедиции в составе космонавтов Роскосмоса Сергея Рыжикова и Сергея Кудь-Сверчкова, а также астронавтов NASA Кэтлин Рубинс, Майкла Хопкинса, Виктора Гловера, Шеннон Уокер и астронавта JAXA Соичи Ногучи.

MIL OSI