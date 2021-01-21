И. Рукавишникова: Донские студенты пройдут правовой ликбез в сфере финансовых инвестиций и фондового рынка

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор провела личный прием жителей Ростовской области.

Представитель в СФ от законодательного (представительного) органа государственной власти Ростовской области Ирина Рукавишникова РукавишниковаИрина Валерьевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ростовской области провела прием жителей региона в формате видеоконференцсвязи.

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В ходе приема поступили обращения по вопросам, касающимся перерасчета пенсий, исполнения судебных решений, ЖКХ, применения трудового законодательства при работе в дистанционном режиме, ветеринарного надзора.

«Кроме того, юные жители региона высказали предложение о проведении мероприятий правового просвещения для студентов вузов, особенно, в сфере финансовых инвестиций и фондового рынка», – рассказала Ирина Рукавишникова.

Парламентарий также отметила, что ближайшее подобное мероприятие будет организовано для студентов Ростовского государственного экономического университета.

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