И. Святенко: Законодательные инициативы сенаторов направлены на обеспечение социальных гарантий граждан

Source: Russia – Council of the Federation

Состоялось расширенное совещание Комитета СФ по социальной политике, посвященное социальным гарантиям и защите прав граждан.

Комитет по социальной политике Совета Федерации совместно с Уполномоченным по правам человека в РФ Татьяной Москальковой провел расширенное совещание по теме «Социальные гарантии и защита прав граждан».

Сенаторы вместе с представителями профильных ведомств обсудили проделанную работу по повышению информированности граждан о назначенных мерах социальной поддержки, высказались по вопросу успешного внедрения IT-технологий в соцсферу и обсудили актуальность создания «социального казначейства», которое позволит предоставлять гражданам меры социальной поддержки в беззаявительном порядке.

Смотрите также

Председатель Комитета по социальной политике Инна Святенко СвятенкоИнна Юрьевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти города Москвы отметила, что социальный блок поправок в Конституцию установил высокий уровень государственных гарантий и определил социальную ориентированность государственной политики на будущее: необходимость повышения благосостояния граждан, защита достоинства и уважения труда человека.

«В 2020-м году законодательно были урегулированы дистанционная занятость, определены меры социальной поддержки с использованием электронного сертификата. Многое сделано, но вместе с тем, остаются вопросы, принятие решений по которым уже назрело. Например, предстоит решить ряд вопросов социальной защиты семьей с детьми», — рассказала сенатор.

По словам Инны Святенко разработанные сенаторами законопроекты направлены на обеспечение социальных гарантий и защиту граждан.

Внесен законопроект, которым предлагается предоставить детям из многодетных семей преимущественное право на зачисление в образовательную организацию на обучение

В прошлом году членами Комитета СФ по социальной политике в Государственную Думу был внесен законопроект, которым предлагается предоставить детям из многодетных семей преимущественное право на зачисление в образовательную организацию на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета при условии успешного прохождения вступительных испытаний и при прочих равных условиях.

В качестве первоочередных вопросов Инна Святенко также обозначила создание алиментного фонда и решение жилищного вопроса детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, организацию детского отдыха и оздоровление детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей из многодетных семей.

Расширенное совещание Комитета СФ по социальной политике на тему «Социальные гарантии и защита граждан»

1 из 11

Инна Святенко

2 из 11

Расширенное совещание Комитета СФ по социальной политике на тему «Социальные гарантии и защита граждан»

3 из 11

Расширенное совещание Комитета СФ по социальной политике на тему «Социальные гарантии и защита граждан»

4 из 11

Расширенное совещание Комитета СФ по социальной политике на тему «Социальные гарантии и защита граждан»

5 из 11

Екатерина Алтабаева

6 из 11

Расширенное совещание Комитета СФ по социальной политике на тему «Социальные гарантии и защита граждан»

7 из 11

Олег Шеин

8 из 11

Расширенное совещание Комитета СФ по социальной политике на тему «Социальные гарантии и защита граждан»

9 из 11

Валерий Ряхзанский

10 из 11

Расширенное совещание Комитета СФ по социальной политике на тему «Социальные гарантии и защита граждан»

11 из 11

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова отметила, что совместная деятельность с сенаторами, депутатами Государственной Думы и профильными министерствами позволяет эффективно совершенствовать законодательство в социальной сфере. «Защита прав человека в социальной сфере – главный критерий оценки уровня развития общества».

В мероприятии приняли участие первые заместители председателя Комитета СФ по социальной политике Александр Варфоломеев ВарфоломеевАлександр Георгиевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Бурятия и Валерий Рязанский, РязанскийВалерий Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Курской области заместитель председателя Комитета СФ Елена Бибикова, БибиковаЕлена Васильевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Псковской области член Комитета СФ, полномочный представитель Совета Федерации по взаимодействию с Уполномоченным по правам человека в РФ Екатерина Алтабаева, АлтабаеваЕкатерина Борисовнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Севастополя сенаторы РФ Виктор Абрамов, АбрамовВиктор Семеновичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Московской области Юрий Архаров, АрхаровЮрий Викторовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Сахалинской области Сергей Горняков, ГорняковСергей Васильевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Волгоградской области Владимир Круглый, КруглыйВладимир Игоревичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Орловской области Мария Львова-Белова, Львова-БеловаМария Алексеевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Пензенской области депутаты Государственной Думы Дмитрий Вяткин и Олег Шеин, заместитель Министра труда и социальной защиты РФ Андрей Пудов, председатель Правления Пенсионного фонда РФ Максим Топилин, председатель Фонда социального страхования РФ Андрей Кигим, представители органов исполнительной власти.

MIL OSI