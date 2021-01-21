Source: Russia Federal Space

#Музей космонавтики#День космонавтики#Юрий Гагарин21.01.2021 08:34

Музей космонавтики в апреле откроет выставку «Первый», посвященную Юрию Гагарину

12 апреля 2021 года весь мир отпразднует 60-летие полёта первого человека в космос. В этом году Музей космонавтики в Москве станет центральной площадкой для празднования шестидесятой годовщины полёта Юрия Алексеевича Гагарина в космическое пространство. Музей космонавтики также отметит юбилей — 10 апреля ему исполняется 40 лет.

Для празднования этих событий Музей космонавтики готовит несколько крупных выставочных проектов в Москве, а также две космические выставки в Смоленске и Саратове. Центральной площадкой станет выставка «Первый», которая откроется в Музее космонавтики в апреле 2021 года.

Выставка «Первый»

Выставка будет открыта в главном зале «Утро космической эры» и продлится с 8 апреля по 15 сентября 2021 года. Она посвящена Юрию Алексеевичу Гагарину, первому в истории покорителю космоса. А также первому полёту человека в космос — величайшему событию и научно-техническому достижению в истории человечества.

На ней будут представлены документы и личные вещи космонавта, которые долго время бережно хранили члены семьи и музеи. На выставке также впервые покажут редкие предметы, связанные с первым космонавтом и периодом его учёбы в Люберецком ремесленном училище и Смоленском индустриальном техникуме.

Выставка расскажет гостям Музея космонавтики о жизни Юрия Гагарина, его пути к звёздам, покажет основные этапы в истории отечественной космонавтики и то, насколько важным достижением стал первый полёт человека в космос всего мира. На выставке «Первый» будут представлены экспонаты со всей России. Эти предметы впервые будут представлены в одном месте. В выставке примут участие более 17 крупных партнёров!

Планшетная выставка «Москва встречает Первого!»

Выставка пройдёт на Тверском бульваре в Москве с 1 апреля по 3 мая 2021 года. 14 апреля 1961 года Москва встречала первого космонавта Земли Юрия Гагарина! Когда самолёт с космонавтом приземлился в аэропорту Внуково, народ хлынул на улицы города! Нескончаемая волна восторженных, счастливых, ликующих людей была повсюду — от аэропорта до Красной площади. Это было событие, которое объединило не только москвичей и гостей города, но и всех людей Земли!

Свидетели того события признаются, что это был счастливый день, когда все точно знали и понимали: мы живём на планете людей! На выставке можно будет увидеть архивные фотографии из фондов Музея космонавтики и информационного агентства России «ТАСС».

Выставка «„Соколы“, „Орланы“ и другие истории космической одежды»

Выставка пройдёт в Саратовском областном Музее краеведения с 27 марта по 15 сентября 2021 года. Одежду, которую изобретали и продолжают разрабатывать для полётов в космос, можно разделить на две основные категории: скафандры, предназначенные для защиты тела от опасностей космоса, и повседневная одежда, которую носят на борту космического корабля. Сегодня, на новом этапе освоения космоса, важнейшую роль в разработке космической одежды также уделяют эстетической стороне, что напрямую влияет на состояние членов экипажа.

История покорения космоса показывает, что многое в космических миссиях зависело от костюмов и скафандров, в которых летали и животные, и люди. Большинство из них свидетельствуют об удивительных историях, которые позволяют проследить эволюцию не только одежды, но и всего пути покорения космоса.

Выставка «Профессия — космонавт»

Выставка пройдёт в Смоленском государственном Музее-заповеднике с 30 марта по 12 июля 2021 года. На сегодняшний день история мировой космонавтики насчитывает 566 человек, побывавших в космосе. Это советские и российские космонавты, астронавты США и других стран, тайконавты Китая. По-прежнему профессия космонавта остается одной из самых редких, романтических и опасных в современном мире.

Первые годы после начала подготовки полётов профессия космонавта считалась сугубо мужской. С 1963 года ряды покорителей космоса постоянно пополнялись женщинами. Одновременно с этим росло и число представителей «земных» профессий в космосе. Если в 60-е годы задачами космонавта было покорение космоса человеком и техникой, созданной на Земле, то сегодня основной миссией является исследовательская работа и изучение космических ресурсов с пользой жизни для землян, с целью улучшения условий их жизни.

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