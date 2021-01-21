Н. Журавлев: Наш законопроект направлен на защиту прав граждан на финансовом рынке

Source: Russia – Council of the Federation

Для подготовки документа проведена большая работа совместно с Банком России, Министерством финансов РФ, профессиональным сообществом, отметил вице-спикер СФ.

Сенаторами РФ и депутатами Государственной Думы вносится законопроект, направленный на защиту прав граждан на финансовом рынке. Об этом сообщил заместитель Председателя Совета Федерации Николай Журавлев. ЖуравлевНиколай Андреевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Костромской области

Смотрите также

Данная законодательная инициатива, рассказал вице-спикер СФ, возникла из‑за того, что в прошлом году наблюдались многочисленные злоупотребления на финансовом рынке, включая мисселинг и миспрайсинг, когда потребителей финансовых услуг вводили в заблуждение о потенциальных рисках приобретаемых продуктов, под видом одного продукта предлагали иной, более рисковый, который может привести к потерям гражданами существенной части своих доходов или вложений.

По словам Николая Журавлева, часто также встречалось дезинформирование граждан о доходности продуктов. Финансовые организации не предупреждали потребителей о возможных рисках или сообщали неполную информацию, что не позволяло участникам, особенно неподготовленным, всесторонне оценить предлагаемый продукт.

«Мы не могли смириться с такой ситуацией на рынке. Эта тема была поднята на заседании Совета по развитию финансового рынка при СФ в конце прошлого года с участием Председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга и председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной. Тогда мы договорились в короткие сроки разработать соответствующий законопроект. За предыдущий месяц была проведена большая работа совместно с Центральным банком, Министерством финансов РФ, профессиональным сообществом, участниками рынка, результатом которой стал законопроект, который мы сегодня вносим в Государственную Думу».

Документ предусматривает наделение Банка России правом ограничивать заключение сложных финансовых договоров с неквалифицированными инвесторами, если по ним предоставляется потребителю неполная или недостоверная информация или если принятие решения требует наличия определенного опыта и знаний.

Кроме того, вводится обязанность обратного выкупа продуктов финансовыми организациями, то есть своего рода «период охлаждения», если продукт уже был продан потребителю, отметил сенатор. «Финансовые организации будут обязаны предоставлять более широкую информацию о заключаемых договорах, включая информацию об условиях и последствиях, а также о рисках, связанных с их заключением. Банк России будет устанавливать требования к объему и содержанию этой информации. Мы также переносим срок начала тестирования инвесторов на полгода – с 1 апреля 2022 года на 1 октября 2021 года. И четко прописываем, какие продукты будут доступны для неквалифицированных инвесторов на фондовом рынке с целью минимизации возможных рисков продажи сложных структурных продуктов, которые несут серьезный риск потери средств граждан».

Законопроект прошел многоэтапные обсуждения с Банком России, Минфином России и профессиональным сообществом и являет собой разумный компромисс с точки зрения защиты прав неквалифицированных инвесторов, минимизации рисков граждан – с одной стороны и возможностей развития финансового рынка – с другой стороны, заключил Николай Журавлев.

MIL OSI